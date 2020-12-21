ألمانيا: السجن مدى الحياة ليميني نفذ هجوما على كنيس

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أصدر القضاء الألماني، اليوم الإثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على يميني متطرف نفذ هجوما العام الماضي على كنيس يهودي، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأعلنت رئيسة محكمة ماغديبورغ أورسولا ميرتينز أن الألماني المعادي للسامية ستيفان بالييت (28 عاما) أدين "بجريمتي قتل" وعدد من محاولات القتل بهذا الهجوم.

ومنع باب مغلق في الكنيس الذي كان يتجمع فيه 52 مصليا في "يوم الغفران"، المهاجم المدجج بالسلاح من تنفيذ مجزرته التي خطط لها.

وقتل شخصان وأصيب آخران بجروح بالغة في الهجوم الذي صوره منفذه ونشره على الإنترنت. وتمكنت الشرطة من توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار معه.

وخلال محاكمته، التي بدأت في تموز/يوليو، اعترف بالييت بأنه كان يريد دخول الكنيس وقتل جميع الأشخاص الذين كانوا بداخله وعددهم 51 شخصا.

وعندما لم يتمكن من فتح الأبواب الثقيلة للمبنى، أطلق الألماني النار وقتل امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في الشارع ورجلا يبلغ من العمر 20 عاما في متجر كباب قريب، وأصاب آخرين.

واعتذر للمحكمة عن قتل المرأة قائلا "لم أرغب في قتل البيض".

حاول مهاجمون في 9 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 دخول الكنيس الواقع في حي بولوس حيث اجتمع فيه بين 70 و80 شخصا للاحتفال بيوم الغفران لدى اليهود، حسب ما قال رئيس الطائفة اليهودية في المدينة ماكس بريفوروتسكي لصحيفة دير شبيغل، وأضاف آنذاك أن الجناة لم يتمكنوا من اقتحام باب الكنيس وتنفيذ المخطط الذي أعده بالييت.

وقام المهاجمون في اليوم نفسه بإطلاق النار وسط الشارع وعلى مطعم تركي، حسبما أفاد شهود حين قالوا بأنهم شاهدوا جثة على الأرض فوقها غطاء أزرق اللون قرب الكنيس في حي بولوس.