كورونا: 36 ألف إصابة ببريطانيا في يوم والإصابات عالميا تتجاوز 78 مليونا

سجلت المملكة المتحدة، 36 ألفا و804 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حول العالم، مساء الثلاثاء، 78 مليونا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية في بيان، أنها رصدت 36 ألفا و 804 حالات لمصابين بكورونا في عموم المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو تقريبا ضعفي حصيلة الإصابات المسجلة الأسبوع الماضي.

ووفق البيان فإن 691 توفوا بسبب الفيروس خلال اليوم الأخير، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ أيار/ مايو الماضي.

تسمية

ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات في وقت سجلت فيه بريطانيا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها أخطر من السلالة الأصلية، ولها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70%.

وبحسب موقع "ورلدوميتر" المتخصص برصد ضحايا كورونا، وصل عدد الإصابات حول العالم 78 مليونا و45 ألفا و127.

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية، قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات بـ18 مليونا و503 آلاف، و777.

وفي المرتبة الثانية حلت الهند بـ10 ملايين و97 ألفا و540، ثم البرازيل ثالثة بـ7 ملايين و284 ألفا و166.

"سيلفي" من البرازيل (أ ب)

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة بمليونين و906 آلاف و503، وفي المرتبة الخامسة فرنسا بمليونين و479 ألفا و151.

وجاءت بريطانيا في المرتبة السادسة بمليون و110 آلاف و314 إصابة.

في حين بلغ إجمالي وفيات كورونا حول العالم مليونا و715 ألفا و889، والمتعافين 54 مليونا و856 ألفا و372.