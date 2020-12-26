الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات التوقيع على اتفاق ما بعد بريكست الإثنين

يبدأ الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين المقبل، إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن، يوم الخميس الماضي، وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، على الدول الأعضاء، أمس الجمعة، بنسخته الإنجليزية فقط.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي، أنّ ردّ فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من الاتّفاق كان "عاديًا"، مضيفًا "لم تكن هناك فرحة كبيرة، لأنّ الطلاق ليس خبرًا سارًا".

وأوضح الدبلوماسي أنّ "الاتّفاق الواقع في 1200 صفحة سيخضع للتدقيق بحلول الإثنين، لتحديد ما اذا كان ينطوي على مسائل خفيّة يمكن أن تثير مشاكل".

ومن المقرّر أن يجتمع السفراء مجدّدًا، الإثنين، لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، تمهيدًا للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

ويتعيّن على الدول الأعضاء الموافقة على النصّ والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء كي يتسنّى نشره في الجريدة الرسمية للاتّحاد الأوروبي، الخميس المقبل، ما يتيح دخوله حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2021.

كما ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدّة شهرين بانتظار انتهاء عملية المصادقة عليه رسميًا.

وناقش السفراء خلال اجتماعهم الجمعة، سبل التصدّي للطريقة "العدوانية جدًا" و"الشعبوية جدًا" التي عرضت بموجبها الحكومة البريطانية اتفاق بريكست والاتفاق التجاري.

وقال الدبلوماسي إن "الاتحاد الاوروبي سيذكّر بما يتضمّنه الاتفاق وبالطريقة التي تمّ بموجبها الدفاع عن مصالح الاتّحاد الأوروبي ضدّ مخاطر المنافسة غير العادلة وبما يتيح الاتفاق ولا يتيح تجنّبه لأنّ المملكة المتحدة تغادر السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي".

والخميس الماضي، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاتحاد الأوروبي، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا نهائيا من التكتل الأوروبي؛ وقالت رئيسة المفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي، إن اتفاق بريكست "جيد ومتوازن ومنصف للطرفين"، واصفة بريطانيا بـ"الشريك الموثوق".

وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص، حسب المصدر ذاته.

وتعهد بارنييه، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع فون دير لايين، الخميس، أن تقف بروكسل إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل. علما بأن عائدات مواطني الاتحاد الأوروبي من الصيد بالمياه البريطانية تبلغ حوالي 650 مليون يورو، مقابل 110 ملايين يورو لصيادي بريطانيا من المياه الأوروبية.

وكانت المفاوضات بشأن اتفاق بريكست التجاري، انتقلت منذ الإثنين الماضي، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.