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ثلاثة انفجارات تهزّ كابل: مقتل شرطيَين وإصابة 6 آخرين

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 10:58

ثلاثة انفجارات تهزّ كابل: مقتل شرطيَين وإصابة 6 آخرين
انفجار في كابل (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

أسفر انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة الأفغانيّة، كابل، عن مقتل عنصرَي شرطة، وإصابة 6 آخرين، صباح اليوم السبت.

وقتل الشرطيان عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامارز، الصحافيين.

وقال إن مدنيا أصيب كذلك بجروح جرّاء الانفجار .كما أشار المصدر ذاته إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول. وتحدّث عن انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

ووفق الإعلام الأفغاني المحلي، أصيب على الأقل 6 أشخاص جراء انفجارات اليوم السبت، لكن جميع الأخبار لا زالت أوليّة.

وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وتبنّى تنظيم "الدولة الإسلامية: عددا من هذه الهجمات.

واستهدف عدد متزايد من الهجمات صحافيين وسياسيين وناشطين حقوقيين مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ومن المقرر أن تسأنف محادثات السلام التي انطلقت في 12 أيلول/سبتمبر في الدوحة مطلع كانون الثاني/يناير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أفغانستان
#كابل
#انفجار
#داعش

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