كورونا عالميا: 80.3 مليون إصابة وأوروبا تبدأ التطعيم

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار حول العالم، فيما سجلت العديد من الدول اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس، في وقت تبدأ الدول الأوروبية حملتها الكبرى للتطعيم من الفيروس.

وأظهر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية أن أكثر من 80 مليونا أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و753 ألفا و313 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ودفعت السلالة الجديدة، التي يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة، حيث ظهرت أول مرة.

وتأتي هذه الإحصائيات، فيما تبدأ عملية التطعيم من فيروس كورونا، اليوم الأحد، في دول الاتحاد الأوروبي، ضمن حملة أوروبية شاملة ومتزامنة للتطعيم ضد الوباء.

وسبق ذلك، أن طبقت بعض الدول الأوروبية قيودا على السفر لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا وسجلت عدة دول إصابات بها، آخرها كندا.

أكدت كندا تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لكورونا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحليّة السبت.

وسجلت كندا لغاية السبت أكثر من 534 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 14700 وفاة.

وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الاصابات بفيروس كورونا، في حين علقت كندا حتى 6 كانون الثاني/يناير كل الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وفي فرنسا، حذر وزير الصحة أوليفييه فيران، في مقابلة نشرت، اليوم الأحد، من أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد، إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الارتفاع.

ولفت الوزير إلى أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أنّه حاليا "يتم تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط، بعدما كنا قد تراجعنا إلى 11 ألف حالة".

وتجاوزت المملكة المتحدة 70 ألف وفاة، وهي تواجه ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، حيث فرضت تدابير العزل على 6 ملايين شخص في جنوب البلاد وشرقها.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بكورونا، وأكثر الدول تسجيلا لحالات الإصابة المؤكدة به في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسجيل 18 مليونا و771 ألفا و885 اصابة، بينما وصل عدد الوفيات بالمرض إلى 330 ألفا و345 وفاة، وفق إحصائية مركز موارد فيروس كورونا بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، اليوم الأحد.