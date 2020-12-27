مقتل 7 أشخاص طعنًا في مدينة كايوان بالصين

عرب ٤٨/ أ ف ب

قُتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في عملية طعن في مدينة كايوان، شمال شرقي الصين، اليوم الأحد.

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ووقع الهجوم خارج مركز ساونا، في المدينة الواقعة بمقاطعة لياونينغ الصينية، وأفاد الإعلام المحلي بأن المشتبه به يحمل لقب "يانغ"، وألقت قوات الأمن القبض عليه، بينما لم يتضح الدافع وراء الحادث بعد.

ويمنع القانون الصيني حيازة أو بيع الأسلحة النارية، ولذلك غالبًا ما تتم الهجمات الجماعية باستخدام السكاكين، أو متفجرات محلية الصنع.

وقد وصف المدانون في هجمات سابقة، بأنهم مرضى عقليون، أو يحملون ضغينة ضد المجتمع.

وفي حادثة مشابهة، في تموز/ يونيو الماضي، أصيب 39 شخصًا بجروح ومعظمهم من الأطفال، نتيجة هجوم نفذه حارس أمن بسكين، في روضة للأطفال بمنطقة "قوانغشي"، جنوبي الصين.

وفي عام 2018، قتل رجل وجرح 12 آخرين في هجوم بسكين، في مركز تسوق، بالعاصمة بكين.