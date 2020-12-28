  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 22:22

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
امرأة في شارع أكسفورد بلندن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت بريطانيا، الإثنين، 41 ألفا و385 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء.

وذكرت السلطات الصحية في بيان أن حصيلة وفيات الفيروس خلال اليوم الأخير بلغت 357 شخصا، ورفعت إجمالي الوفيات إلى 79 ألفا و 339.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى مليونين و329 ألفا و730 شخصا، بعد تسجيل 41 ألفا و385 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

رجل مشرّد يجلس في شارع أكسفورد بلندن (أ ب)

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها أسرع انتشارا بنسبة 70% من السلالة الأصلية.

وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة في عموم البلاد، وخاصة بمناسبة أعياد رأس السنة على خلفية تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بريطانيا
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"روسيا تشوه سمعة لقاحات كورونا لبيع منتجها"
"روسيا تشوه سمعة لقاحات كورونا لبيع منتجها"

2020-12-28

غرق سفينة صيد روسية على متنها 17 بحارًا في القطب الشمالي
غرق سفينة صيد روسية على متنها 17 بحارًا في القطب الشمالي

2020-12-28

عدن: انتشار لقوات حكومية و"الانتقالي" يرفض تسليم إدارة الأمن
عدن: انتشار لقوات حكومية و"الانتقالي" يرفض تسليم إدارة الأمن

2020-12-28

الأكثر قراءة

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

2020-12-27
علاج فوري جديد لفيروس كورونا قد يستبدل التطعيم

علاج فوري جديد لفيروس كورونا قد يستبدل التطعيم

2020-12-27
الإغلاق الثالث: ترجيحات حذرة بعدم تمديده لأكثر من أسبوعين

الإغلاق الثالث: ترجيحات حذرة بعدم تمديده لأكثر من أسبوعين

2020-12-27
بحثًا عن يسرا... الكرمليّة الّتي اكتشفت أنثى «النياندرتال»

بحثًا عن يسرا... الكرمليّة الّتي اكتشفت أنثى «النياندرتال»

2020-12-27
كورونا عالميًّا: بكين تُعلن حالة الطوارئ وتحذير من لقاحات وهمية في أوروبا

كورونا عالميًّا: بكين تُعلن حالة الطوارئ وتحذير من لقاحات وهمية في أوروبا

2020-12-27