بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجّلت بريطانيا، الإثنين، 41 ألفا و385 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء.

وذكرت السلطات الصحية في بيان أن حصيلة وفيات الفيروس خلال اليوم الأخير بلغت 357 شخصا، ورفعت إجمالي الوفيات إلى 79 ألفا و 339.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى مليونين و329 ألفا و730 شخصا، بعد تسجيل 41 ألفا و385 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

رجل مشرّد يجلس في شارع أكسفورد بلندن (أ ب)

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها أسرع انتشارا بنسبة 70% من السلالة الأصلية.

وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة في عموم البلاد، وخاصة بمناسبة أعياد رأس السنة على خلفية تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.