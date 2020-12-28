سلالة كورونا الجديدة تصل فنلندا والنرويج وتسجيل إصابات بها في هولندا

أعلنت فنلندا والنرويج، اليوم الإثنين، رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) سريعة الانتشار، على أراضيهما، بينما مدّدت موسكو تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

وقال مسؤولون فنلنديون في تصريحات صحافية، إنه تم رصد السلالة الجديدة المتحورة، لدى شخص في منطقة كيمنلاسكو.

ولفتوا إلى أن المصاب مواطن فنلندي، وعاد منذ فترة وجيزة من بريطانيا التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من الفيروس، لأول مرة.

ودعا المسؤولون، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قادمين من بريطانيا منذ 7 كانون الأول/ ديسمبر، إلى إجراء اختبار كورونا.

بدورها، أعلنت السلطات الصحية في النرويج رصد السلالة الجديدة من الفيروس لدى شخصين.

ووفقا لما أوردته صحيفة "ذي لوكال"، فإنه تم رصد السلالة الجديدة في العاصمة أوسلو، وبلدة كين غربي البلاد.

تسجيل 11 إصابة جديدة بالسلالة في هولندا

ورصدت السلطات الهولندية 11 إصابة بالسلالة الجديدة، وفق ما ذكر المعهد الوطني للصحة العامة، اليوم، بعد تسجيل أول إصابة في أوائل كانون الأول/ ديسمبر.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان، أنه "تم رصد السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا لدى 11 شخصًا حتى الآن في هولندا".

وأوضح المعهد أنه لم يتم إيجاد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكدا أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.

وأشار المعهد إلى أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جاريا.

وكانت الحكومة الهولندية قد أوقفت كل رحلات الركاب من بريطانيا في 20 كانون الأول/ ديسمبر، بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي ينتشر في جزء من الأراضي البريطانية منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر، في هولندا.

وتطلب الحكومة من القادمين الراغبين في دخول هولندا، التي سجلت أكثر من 710,600 إصابة بالوباء، إبراز نتيجة اختبار تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات الصحية في روسيا أن تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا "سيتم تمديده حتى الـ12 من كانون الثاني/ يناير المقبل" بهدف منع وصول السلالة الجديدة إلى الأراضي الروسية.

وسبق أن أعلنت موسكو تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من 22 الشهر الجاري ولمدة أسبوع على خلفية السلالة الجديدة من الفيروس.

ومؤخرا، أعلنت بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيها.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 بالمئة، لافتا إلى أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

من جانبها، أعلنت روسيا، مساء اليوم، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية انتشار السلالة الجديدة.