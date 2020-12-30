أميركا توسّع عقوباتها على فنزويلا 

وسّعت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوباتها على فنزويلا باستهداف مسؤولين اثنين في القضاء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على القاضية الفنزويلية، لورينا كارولينا كورنييليز لويز، والمدعي، رامون أنطونيو توريز إسبينوزا، على خلفية دورهما في محاكمة وإدانة 6 مواطنين أميركيين من شركة "CITGO 6".

وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين داخل الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين التعامل معهما.

وأصدر القضاء الفنزويلي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن من 8 إلى 13 سنة بحق 6 مدراء سابقين أميركيين في شركة "CITGO 6"، وهي شركة مقرها بالولايات المتحدة تابعة للعملاق النفطي الفنزويلي "PDVSA" المملوك للدولة.

وذكر بيان وزارة الخزانة أن المواطنين الأميركيين سجنوا ظلما في فنزويلا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، بعد استدراجهم إلى كراكاس بذرائع كاذبة.

وأضاف البيان أن محاكمات المدراء التنفيذيين استندت إلى تهم ذات دوافع سياسية وشابها الافتقار إلى ضمانات المحاكمة العادلة.