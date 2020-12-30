كورونا: معدل قياسي بالوفيات والإصابات والسلالة الجديدة تصل أميركا

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل معدل قياسي بالوفيات والإصابات حول العالم، فيما وصلت السلالة الجديدة إلى أميركا، بينما أعلنت بريطانيا عن المزيد من التقييدات لاحتواء الفيروس، في الوقت الذي تعاقد الاتحاد الأوروبي لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد للفيروس.

وباتت أميركا اللاتينية والكاريبي المنطقة الثانية بعد أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء كوفيد-19 عتبة النصف مليون، وفق تعداد لفرانس برس استند إلى إحصاءات رسمية.

وسجلت 500,800 وفيات على الأقل في دول المنطقة الـ29، أكثر من نصفهم في البرازيل (192 ألفا) والمكسيك (120 ألفا).

وتأتي هذه الحصيلة بعد 12 يوما من تجاوز أوروبا حاجز النصف مليون حالة وفاة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم بسبب كوفيد-19 إلى أكثر من 1,78 مليون، بينهم أكثر من 350 ألفا في الولايات المتحدة وكندا ونحو 217 الفا في آسيا.

وأصيب بالفيروس نحو 82 مليون شخص في العالم، بينهم أكثر من 15 مليونا في منطقة أميركا اللاتينية، وهي ثالث أكبر حصيلة اصابات بعد أوروبا (26 مليونا) والولايات المتحدة وكندا (20 مليونا).

وسجلت البرازيل أكبر عدد من الإصابات في أميركا اللاتينية، حيث وصلت الى 7,5 مليون.

وكانت أميركا اللاتينية أول منطقة تتخطى فيها الوفيات عتبة الـ400 الف.

وانضمت الأرجنتين الى المكسيك وتشيلي وكوستاريكا لتصبح رابع دولة في أميركا اللاتينية تطلق حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا المستجد، على الرغم من استخدامها لقاح "سبوتنيك في" الروسي المثير للجدل.

وبدأت الدول الثلاث الأخرى حملاتها الأسبوع الماضي بلقاح شركة "فايزر-بيونتيك".

وسجلت ولاية كولورادو الأميركية ما يقال إنه أول إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر مؤخرا في بريطانيا، وفق ما أعلن حاكم الولاية جاريد بوليس الثلاثاء.

وكتب بوليس على تويتر "اليوم اكتشفنا أول إصابة في كولورادو من النوع المتحور من كوفيد-19 (بي 7.1.1)، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في بريطانيا".

وأرفق منشوره ببيان رسمي صادر عن مكتبه ومسؤولي الصحة في الولاية أورد أن المصاب "ذكر في العشرينيات من عمره، وهو حاليا يخضع للعزل في مقاطعة البرت، ولا سجل سفر له".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إصابة كولورادو هي الأولى بالفيروس المتحور يتم تسجيلها في الولايات المتحدة. وتم اكتشاف أول إصابتين في أميركا الشمالية بالنسخة الجديدة للفيروس في كندا في نهاية الأسبوع.

وأثارت النسخة الجديدة لكوفيد-19 مخاوف حول العالم بعدما قال خبراء إنها من المحتمل أن تكون أسرع انتشارا.

وسجلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة من النوع المتحور في بريطانيا وعشرات الدول في أوروبا وحول العالم، وفقا للمركز الاوروبي للوقاية من الأمراض.

وفي جنوب إفريقيا تم تسجيل أكثر من 300 إصابة بفيروس متحور آخر، وتأكيد ثلاث إصابات منه في أوروبا، اثنتان في بريطانيا وواحدة في فنلندا، ولكن تم ربط الإصابات الثلاث بأشخاص عائدين من جنوب أفريقيا.