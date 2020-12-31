ظريف: ترامب "يختلق" ذريعة لشن حرب على إيران

عرب ٤٨/ أ ف ب

اتّهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامبـ بالسعي إلى اختلاق "ذريعة لشن حرب"، في توقيت يشهد تصاعدا جديدا للتوتر بين البلدين.

وتأتي تصريحات ظريف، اليوم، الخميس، قبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير، أمرَ ترامب بتنفيذها.

وكادت العملية تتسبب بمواجهة مباشرة مفتوحة بين البلدين.

ونشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "نيميتس" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في الخليج، كما حلّقت قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 في أجواء المنطقة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في استعراض قوة موجّه خصوصا ضد إيران.

وجاء في تغريدة ظريف "بدلا من مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ينفق دونالد ترامب المليارات لإطلاق قاذفات بي-52 ونشر أسطول في منطقتنا"، وتابع أنّ "معلومات عراقية أفادت بوجود مؤامرة لاختلاق ذريعة بغية (شن) حرب".

وتابع ظريف أن "إيران لا تريد الحرب لكنّها ستردّ بشكل صريح ومباشر دفاعا عن شعبها، وأمنها ومصالحها الحيوية".

والأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنه سيحمّل إيران "المسؤولية" في حال "قتل أميركي واحد" في هجوم في العراق، بعدما اتّهم طهران بالوقوف وراء إطلاق صواريخ على السفارة الأميركية في بغداد في 20 كانون الأول/ديسمبر.

وردّ ظريف حينها على التهديد الأميركي، محذّرا ترامب من عواقب الإقدام على "أي مغامرة" قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير بعد ولاية شن خلالها حملة "ضغوط قصوى" على طهران، طبعها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

واستهدفت هجمات، صاروخية خصوصا، خلال العام مصالح أميركية في العراق، اتّهمت واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران بتنفيذها.

لكن اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر تراجعت وتيرة الهجمات بعد هدنة أعلنتها الفصائل الموالية لإيران.