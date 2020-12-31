  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ظريف: ترامب "يختلق" ذريعة لشن حرب على إيران

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 17:44

ظريف: ترامب "يختلق" ذريعة لشن حرب على إيران
"بي 52" أميركية فوق الخليج (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

اتّهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامبـ بالسعي إلى اختلاق "ذريعة لشن حرب"، في توقيت يشهد تصاعدا جديدا للتوتر بين البلدين.

وتأتي تصريحات ظريف، اليوم، الخميس، قبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير، أمرَ ترامب بتنفيذها.

وكادت العملية تتسبب بمواجهة مباشرة مفتوحة بين البلدين.

ونشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "نيميتس" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في الخليج، كما حلّقت قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 في أجواء المنطقة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في استعراض قوة موجّه خصوصا ضد إيران.

وجاء في تغريدة ظريف "بدلا من مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ينفق دونالد ترامب المليارات لإطلاق قاذفات بي-52 ونشر أسطول في منطقتنا"، وتابع أنّ "معلومات عراقية أفادت بوجود مؤامرة لاختلاق ذريعة بغية (شن) حرب".

وتابع ظريف أن "إيران لا تريد الحرب لكنّها ستردّ بشكل صريح ومباشر دفاعا عن شعبها، وأمنها ومصالحها الحيوية".

والأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنه سيحمّل إيران "المسؤولية" في حال "قتل أميركي واحد" في هجوم في العراق، بعدما اتّهم طهران بالوقوف وراء إطلاق صواريخ على السفارة الأميركية في بغداد في 20 كانون الأول/ديسمبر.

وردّ ظريف حينها على التهديد الأميركي، محذّرا ترامب من عواقب الإقدام على "أي مغامرة" قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير بعد ولاية شن خلالها حملة "ضغوط قصوى" على طهران، طبعها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

واستهدفت هجمات، صاروخية خصوصا، خلال العام مصالح أميركية في العراق، اتّهمت واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران بتنفيذها.

لكن اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر تراجعت وتيرة الهجمات بعد هدنة أعلنتها الفصائل الموالية لإيران.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيران
#جواد ظريف
#ترامب
#أميركا
#العراق

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حلّ نقابة المعلمين الأردنيين والحبس سنة لأعضاء مجلسها
حلّ نقابة المعلمين الأردنيين والحبس سنة لأعضاء مجلسها

2020-12-31

طهران تتّهم شركة بريطانيّة بالضلوع في مقتل سليماني
طهران تتّهم شركة بريطانيّة بالضلوع في مقتل سليماني

2020-12-31

السلالة الجديدة من كورونا تصل الصين
السلالة الجديدة من كورونا تصل الصين

2020-12-31

الأكثر قراءة

استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

2020-12-30
26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

2020-12-30
هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

2020-12-30
المرصد: مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لـ

المرصد: مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لـ"داعش"

2020-12-30
استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

2020-12-30