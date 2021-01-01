بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي رسميًا

خرجت المملكة المتحدة مع دخول العام الجديد، نهائيًا، من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف سنة من مسلسل بريكست الطويل والمليء بالتحوّلات، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة وسط انتشار واسع لفيروس كورونا، خصوصًا في العاصمة لندن.

فبعد نصف قرن من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، وعند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش (منتصف ليل الخميس الجمعة في بروكسل) وعلى وقع ساعة بيغ بن، أصبح بريكست واقعا بمفعول كامل بعدما خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لكنّها اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف تبعات هذا القرار.

واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021، تتوقّف المملكة المتحدة عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، أنّ خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحّدة يشكّل "لحظة رائعة"، مؤكّدًا أنّ بلاده ستكون "مفتوحة وسخيّة ومنفتحة على الخارج".

وقال في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة "إنّها لحظة رائعة. باتت حرّيتنا بين أيدينا، ويعود إلينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمته الى الفرنسيّين، الخميس، أنّ المملكة المتحدة تبقى "صديقتنا وحليفتنا" رغم خروجها من الاتحاد، وقال إنّ "بريكست هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة"، مؤكّدًا في ما يتعلّق بفرنسا أنّ "مصيرنا هو أوروبّي أوّلًا".

وكتب كبير المفاوضين البريطانيّين خلال المحادثات التجارية مع بروكسل، ديفيد فروست، على تويتر "أصبحت المملكة المتحدة مجدّدًا دولة مستقلّة تمامًا".

جبل طارق (أ ب)

وأقرّ نظيره الأوروبّي، ميشيل بارنييه، عبر إذاعة "آر تي إل" بوجود "بعض المرارة"، قائلًا "لم يستطع أحد أن يُظهر لي يومًا القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي".

من جهتها، كتبت رئيس الوزراء في إسكتلندا، نيكولا ستورجن، العازمة على إجراء استفتاء آخَر على الاستقلال، على تويتر "إسكتلندا ستعود قريبًا يا أوروبا".

وعنونت صحيفة "ديلي إكسبرس"، الجمعة، "مستقبلنا، مملكتنا المتّحدة، مصيرنا"، بينما كتبت صحيفة "ذي غارديان" اليساريّة "وسط الأزمة، بلا ضجّة، تُنهي المملكة المتّحدة الحقبة الأوروبّية أخيرًا".

وفي مدينة دوفر الساحليّة الواقعة في جنوب شرقي بريطانيا، والتي سيكون ميناؤها في الصف الأماميّ للتبادلات التجاريّة مع الاتّحاد الأوروبي، تختلط مشاعر السكّان بين أمل بحقبة جديدة من الازدهار وخوف من الاضطرابات مع تشكّل طوابير طويلة من الشاحنات في المنطقة.

ويُجنّب الاتّفاق الذي وقّع في ربع الساعة الأخير انفصالًا غير منظّم لبريطانيا عن الاتّحاد الأوروبي مع ما يُمكن أن يحمله من تداعيات مدمّرة على الاقتصاد، إلا أنّ حرّية التنقّل التي كانت تسمح للسلع والأفراد بالتحرك من دون عوائق، ستنتهي.

وستُواجه شركات التصدير والاستيراد معضلة الإجراءات الجديدة، كما يمكن أن تؤخّر تدابير التفتيش نقل البضائع عبر الحدود.

وستخسر الشركات العاملة في مجال الخدمات الماليّة، وهو قطاع رئيسي في لندن، حقّها في عرض خدماتها بشكل تلقائي في الاتحاد الأوروبي وعليها أن تفتح مكاتب في الدول الأعضاء لتتمكّن من العمل فيها. وستستثنى الجامعات البريطانيّة من الآن وصاعدًا من برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب.

ومنذ استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 الذي فاز به مؤيّدو الانسحاب من الاتّحاد الأوروبي بنسبة 51,9 %، تعاقب على حكم المملكة المتحدة ثلاثة رؤساء وزراء وسُجّلت نقاشات برلمانيّة عاصفة وطويلة فيما أرجئ موعد الانسحاب ثلاث مرات.

وبسبب هذه العمليّة الشاقّة، لم تُنجَز المفاوضات الصعبة للتوصّل إلى اتّفاق للتبادل الحرّ بين لندن وبروكسل إلا عشية عيد الميلاد.

ويوفّر الاتّفاق لبريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الشاسعة التي تضمّ 450 مليون مستهلك، من دون رسوم جمركيّة أو نظام حصص. لكنّ الاتّحاد الأوروبّي يحتفظ بحقّ فرض عقوبات والمطالبة بتعويضات لتجنّب أيّ منافسة غير عادلة في حال عدم احترام قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.

وعندما دقّت الساعة 23:00 مساء الخميس بالتوقيت المحلّي، لم تعد المملكة المتّحدة تطبّق قواعد الاتّحاد الأوروبي وانتهت حرّية التنقّل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

إلا أنّ جبل طارق، وهو جيب بريطاني قبالة سواحل جنوب إسبانيا، يبقى استثناءً، بعد إبرام صفقة في اللحظة الأخيرة مع مدريد لتجنّب عراقيل حدوديّة كبيرة.

وفي ما يتعلّق بالصيد البحري الذي كان موضوعًا شائكًا في المفاوضات حتّى اللحظة الأخيرة، ينصّ الاتفاق على مرحلة انتقاليّة حتى حزيران/يونيو 2026.

ورغم انتقاداته للاتفاق التجاري الذي اعتبره غير كافٍ، أبدى رئيس حزب العمال المعارض، كير ستارمر، تفاؤله، معتبرا أن "سنواتنا الأفضل قادمة".

وشكّل إبرام الاتفاق ومصادقة البرلمان البريطاني عليه انتصارًا لجونسون الذي فاز في الانتخابات بعدما وعد بإنجاز بريكست، إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة منذ انتشار جائحة كوفيد-19.

وفضلا عن الجائحة، تواجه حكومة جونسون تحديات هائلة أخرى، إذ ستخسر قريبا حليفا كبيرا مع انتهاء ولاية دونالد ترامب في الولايات المتحدة وهو مؤيد كبير لبريكست، ليحل محله الديموقراطي جو بايدن الأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي.

داخليا، على جونسون توحيد صفوف البريطانيين الذين انقسموا حيال بريكست مع تصدّع وحدة البلاد، إذ إنّ إيرلندا الشمالية وإسكتلندا صوتّتا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحلمان بالاستقلال.