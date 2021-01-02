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جمهوريون بمجلس الشيوخ أعلنوا نيتهم برفض المصادقة على فوز بايدن

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 23:38

جمهوريون بمجلس الشيوخ أعلنوا نيتهم برفض المصادقة على فوز بايدن
الرئيس الأميركي، جو بايدن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

صرّح أحد عشرا عضوا جمهوريا، في مجلس الشيوخ، السبت، أنهم سيرفضون مصادقة الكونغرس الأميركي، الأسبوع المقبل، على نتائج الانتخابات الرئاسية، في محاولة أخيرة قد تؤخر تأكيد فوز جو بايدن من دون أن تحول دون ذلك.

وحتى الآن، أعلن عضو واحد هو جوش هولي نيته رفض فوز بايدن، الأربعاء، في خطوة نادرة تهدد بإحداث انقسام داخل الحزب الجمهوري.

وقال الأعضاء الأحد عشر في بيان "على الكونغرس أن يسمي فورا لجنة انتخابية، مع سلطة كاملة للتحقيق" في "تزوير انتخابي" محتمل، في موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب الاقرار بهزيمته منذ شهرين.

وأضاف هؤلاء بقيادة سناتور تكساس النافذ، تيد كروز، أن على هذا اللجنة "أن تجري تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات" حيث كان المرشحان متقاربين، مؤكدين أنه إذا لم يحصل ذلك "فسنصوت في السادس من كانون الثاني/ يناير رفضا لأصوات الناخبين في الولايات غير المحسومة".

وصادق المجمع الانتخابي في 14 كانون الأول/ديسمبر على فوز بايدن بأصوات 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب.

ويلتئم مجلسا النواب والشيوخ، الأربعاء، لتأكيد هذه النتيجة، في آلية تعتبر تقليدية.

لكن الرئيس المنتهية ولايته لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته، ودعا أنصاره إلى التجمع في واشنطن في اليوم المذكور.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنّه في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، يعتزم أكثر من مئة عضو جمهوري التصويت ضد المصادقة. لكن هذه الخطوة لن تكون مثمرة لأنّ لا أصوات كافية لذلك سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وقال الأعضاء الأحد عشر في بيانهم "لسنا سذجا. نتوقع أن يكون تصويت الغالبية مغايرا، سواء من جميع الديمقراطيين أو من عدد من الجمهوريين".

وحض ترامب على الدوام، النواب الجمهوريين، على دعمه في معركته رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، وخصوصا أن لجوءه إلى القضاء لم يؤت ثماره. وفي هذا السياق، رفضت محكمة في تكساس الجمعة طعنا جديدا قدمه النائب الجمهوري لوي غومرت.

وهدف هذا الطعن إلى الإثبات أن نائب الرئيس، مايك بنس، الذي سيترأس جلسة الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير يستطيع بنفسه أن يعلن النتائج غير المصادق عليها في بعض الولايات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جو بايدن
#مجلس الشيوخ
#أعضاء جمهوريون
#رفض المصادقة على فوز بايدن
#دونالد ترامب

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