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قتيل وجريحان إثر إطلاق نار على كنيسة شرقيّ تكساس

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 23:05

قتيل وجريحان إثر إطلاق نار على كنيسة شرقيّ تكساس
أمام الكنيسة في مقاطعة سميث (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قتل شخص وأصيب آخران بجروح، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة شرقي ولاية تكساس الأميركية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن لاري كريستيان من مكتب عمدة مقاطعة "سميث" بالولاية قوله إن "الشرطة المحلية ألقت القبض على المشتبه به الذي فر من كنيسة ’ستارفيل ميثوديست’ الواقعة بالقرب من بلدة وينونا بعد إطلاق النار".

وأضاف كريستيان أنه "تم استدعاء الشرطة إلى الكنيسة عقب أنباء عن إطلاق نار حوالي الساعة 9:20 صباحًا"

وأكد أنه "تم العثور على 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، أحدهما مات متأثرا بجروحه".

وتابع كريستيان: "لا أعتقد أن دافع الجريمة يتعلق بالكراهية".

وأوضح أن "المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات"، دون مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفي السياق نفسه، أرسل حاكم ولاية تكساس جريج أبوت تعازيه لعائلات القتيل والجريح، قائلا في بيان: "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المأساة الرهيبة".

وأضاف أن "تكساس سوف تسعى لتحقيق العدالة السريعة في هذه القضية".

و"وينونا" هي بلدة صغيرة تبعد حوالي 160 كيلومترًا، شرق مدينة دالاس، أكبر ثالث مدن ولاية تكساس.

وفي عام 1853، تم بناء "ستارفيل ميثوديست"، وفقًا لجمعية ولاية تكساس التاريخية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تكساس
#أميركا
#سميث
#ستارفيل ميثوديست

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