"ترامب أوقف سحب حاملة الطائرات وأمر بإعادتها إلى الخليج"

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، رفض قرار وزارة الدفاع، وأوقف مغادرة حاملة الطائرات "نيميتز" منطقة الشرق الأوسط، وأمر بعودتها إلى مياه الخليج.

ونقلت "سي إن إن"، الإثنين، عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (لم تسمّه) قوله إن "الرئيس ترامب وجَه وزير الدفاع بالإنابة، كريستوفر ميللر، لأن يأمر حاملة الطائرات الأميركية بعدم مغادرة الشرق الأوسط، بعد اجتماع في البيت الأبيض، الأحد".

وتعد توجيهات ترامب بمثابة تراجع عن قرار البنتاغون، الأسبوع الماضي، سحب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" من منطقة الخليج، وذلك بشكل جزئي لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وأضاف المسؤول بالبنتاغون أن "فكرة ميللر عن خفض التصعيد لم يتم تبنيها كسياسة رسمية معتمدة". ولم يرد البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي على طلب "سي إن إن" للتعليق.

ومساء الأحد، قال ميللر، في بيان، إن "حاملة الطائرات ‘يو إس إس نيميتز‘ ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين".

وجاءت هذه الخطوة في خضم تهديدات من الحكومة الإيرانية بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، في غارة أميركية بالعراق.

وتجري حاملة الطائرات " نيميتز" دوريات في مياه الخليج منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان.

غير أن وسائل إعلام أميركية، كشفت، الخميس، أن ميللر أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها في الولايات المتحدة.