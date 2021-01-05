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بريطانيا تتجاوز 60 ألف إصابة بكورونا في يوم للمرّة الأولى

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 21:43

بريطانيا تتجاوز 60 ألف إصابة بكورونا في يوم للمرّة الأولى
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت بريطانيا، الثلاثاء، أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لأول مرة، إثر ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا من سابقتها بمعدل 70 بالمئة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن عدد الإصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بلغ 60 ألفا و916، مسجلة زيادة بمعدل 119 بالمئة مقارنة بعدد المصابين في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 830، لترتفع الحصيلة إلى 76 ألفا و305، بزيادة نسبتها 45.3 بالمئة عن الأسبوع الفائت.

وأشارت إلى خضوع 3 آلاف و75 مصابا للعلاج في المستشفيات، ليرتفع الإجمالي في آخر 7 أيام إلى 17 ألفا و175.

بدورها، أعربت المديرة الطبية في الصحة العامة إيفون دويل، عن بالغ قلقها جراء الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة، داعية الجميع للالتزام بالتدابير الوقائية.

وفرض رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر تجول شاملا اعتبارا من الثلاثاء، بسبب ازدياد عدد الإصابات.

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#بريطانيا
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا

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