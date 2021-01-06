الاتحاد الأوروبي يُصادق على لقاح "موديرنا"

صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح شركة "موديرنا" الأميريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الدول الأعضاء؛ ومع توفر لقاح ثان في أوروبا، ما زال التطعيم يطرح أسئلة متصلة خصوصا بالتباعد بين الجرعات والفعالية ضد النسخ الجديدة المتحورة ومدة الحماية.

وفي منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "موديرنا" هو ثاني لقاح تتم المصادقة على استخدامه في الاتحاد الأوروبي، بعد لقاح "فايزر- بيونيتك" الأميركي - الألماني.

وأوضحت أن أوروبا ضمنت حتى الآن ملياري جرعة من اللقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا.

ويعتمد لقاح مودرنا، مثل لقاح "فايزر – بيونتيك" على حقن الجسم بجزيئات من المادة الوراثية للفيروس لتدريب جهاز المناعة على التصدي له.

وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية، في بيان، أن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا أثبتت فعاليته بنسبة 94.1%.

وقالت الشركة الأميركية بعد إعلان الضوء الأخضر للتطعم باللقاح في أوروبا إن "الجرعات الأولى من اللقاح ستبدأ بالوصول إلى الدول الأوروبية الأسبوع المقبل".

زيقول العلماء إنهم كانوا سيرصدون أي مشكلة تتعلق بالسلامة بعد تجارب شركتي "فايزر" و"موديرنا" التي شملت عشرات الآلاف من المتطوعين، وتطعيم ملايين الأشخاص حول العالم. مع ذلك، لا يمكن استبعاد الآثار الجانبية النادرة، على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، ومثل جميع اللقاحات، يمكن أن تسبب تلك المضادة لفيروس كورونا المستجد آثارًا جانبية خفيفة ومتوقعة.

وفي هذا السياق، أوضحت الاخصائية الفرنسية ماري بول كيني في كانون الأول/ ديسمبر خلال جلسة برلمانية أن "هذه اللقاحات تحفز رد فعل: مستوى سلامتها مرضٍ تمامًا، لكنها من ناحية أخرى تسبب ألماً في الذراع وشعورًا بالإرهاق".