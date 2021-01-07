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أحداث الكونغرس: استقالة مسؤولين بإدارة ترامب

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 10:17

أحداث الكونغرس: استقالة مسؤولين بإدارة ترامب
أمام مبنى الكونغرس عقب اقتحامه (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، مات بوتينغر، من منصبه، احتجاجا على اقتحام الكونغرس، بحسب ما أفادت وكالة "سي إن إن" الأميركية للأنباء.

كما استقال مسؤولان بإدارة الرئيس الأميركيّ المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من منصبيهما، أمس الأربعاء، احتجاجا على أحداث اقتحام الكونغرس، فيما يبحث آخرون الخطوة ذاتها.

وأعلنت ستيفاني غريشام، كبيرة موظفي عقيلة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترامب، استقالتها بعد اقتحام الكونغرس، وفق وكالة "أسوشبيتد برس".

بدورها، أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ماثيوز، استقالتها.

وقالت ماثيوز في بيان، إن "الولايات المتحدة تستحق انتقالا سلميا للسلطة".

اشتباكات أمام مبنى الكونغرس عقب اقتحامه (أ ب)

يأتي ذلك فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية المحلية بأن مسؤولين آخرين يبحثون تقديم استقالاتهم، ومنهم مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، كريس ليدل.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأميركية، شهد مبنى الكونغرس، أمس الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى مقتل امرأة جراء إطلاق نار، وتعليق اجتماع أعضاء الكونغرس لنحو 6 ساعات، قبل استئنافه لاحقا، فيما تم نشر قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.

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