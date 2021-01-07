الديمقراطيون يهيمنون على مجلس الشيوخ بعد الفوز بمقعدي ولاية جورجيا

ضمن الديمقراطيون، الأربعاء، السيطرة على مجلس الشيوخ، بعد فوز جون أوسوف بالمقعد الثاني في ولاية جورجيا، متغلّبًا على الجمهوري ديفيد بردو، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

ويضمن هذا الفوز الجديد بعد فوز الديمقراطي رافييل وارنوك بالمقعد الأول، والغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، للرئيس المنتخب، جو بايدن، كل مستلزمات السلطة لتطبيق برنامجه.

وسيتمتّع الديمقراطيون بخمسين مقعدًا في مجلس الشيوخ، وهو العدد نفسه العائد للجمهوريين. لكنّ الدستور ينصّ على أن نائبة الرئيس المقبلة، كامالا هاريس، ستكون لها الكلمة الفصل عند التصويت لتميل الدفة لصالح الديمقراطيين.

وفاز جون أوسوف البالغ 33 عاما بالمعقد الثاني في مجلس الشيوخ لولاية جورجيا، متقدّمًا بحوالى 25 ألف صوت أي بفارق 0.56 % بعد فرز 98% من البطاقات على ما ذكرت "إن بي سي" و"إيه بي سي".

وفي وقت سابق الأربعاء، وقبل اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مقر الكونغرس، أعلن جو بايدن أنه اتصل بجون أوسوف والقس رافييل وارنوك لتهنئتهما وللإشادة بناخبي جورجيا الذين "مرّروا رسالة مدوية" برأيه.