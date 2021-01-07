الشرطة الأميركية تعلن اعتقال 82 شخصا في أحداث اقتحام الكونغرس

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الخميس، اعتقال 82 شخصا قسم منهم بسبب خرق حظر التجوال الذي فرض في العاصمة مساء أمس الأربعاء، على خلفية أعمال الشغب الدامية في محيط مبنى الكونغرس.

وقالت شرطة العاصمة واشنطن، في بيان، إنه تم توقيف 68 شخصا أمس، بينهم 36 على خلفية خرق حظر التجوال فقط، سواء في محيط مبنى الكونغرس أو في أنحاء أخرى من المدينة.

وأضافت أن الـ25 الآخرين تم توقيفهم عندما حاولوا الدخول إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع بدء حظر التجوال. كما أشارت شرطة واشنطن إلى اعتقالها آخرين، لحيازتهم الأسلحة بشكل غير قانوني.

وفي السياق، كشفت شرطة الكابيتول المعنية بتأمين الكونغرس اعتقالها رسميا 14 شخصا على خلفية تورطهم في اقتحام مبنى الكونغرس.

وقالت في بيان إن الاقتحام أسفر عن إصابة 50 من عناصر شرطتي العاصمة والكابيتول، وطالبت الأميركيين بالإبلاغ عن عدد من المتورطين في واقعة الاقتحام.

ونشرت الشرطة الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص مازال عمليات البحث عنهم جارية، بينهم عدد ممن ظهروا بأزياء غريبة وقاموا بالاستيلاء على بعض من مقتنيات الكونغرس.

وشهدت الولايات المتحدة، الأربعاء، واحد من أقتم الأيام التي تمر على السياسة الأميركية؛ وأسفر اقتحام مبنى الكونغرس عن مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة كانت من بين المتظاهرين لقت مصرعها برصاص الشرطة.

واقتحم مثيرو شغب ومحتجون من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، لوقف جلسة التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.