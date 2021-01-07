  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الشرطة الأميركية تعلن اعتقال 82 شخصا في أحداث اقتحام الكونغرس

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 22:26

الشرطة الأميركية تعلن اعتقال 82 شخصا في أحداث اقتحام الكونغرس
من عملية أحداث الكونغرس (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الخميس، اعتقال 82 شخصا قسم منهم بسبب خرق حظر التجوال الذي فرض في العاصمة مساء أمس الأربعاء، على خلفية أعمال الشغب الدامية في محيط مبنى الكونغرس.

وقالت شرطة العاصمة واشنطن، في بيان، إنه تم توقيف 68 شخصا أمس، بينهم 36 على خلفية خرق حظر التجوال فقط، سواء في محيط مبنى الكونغرس أو في أنحاء أخرى من المدينة.

وأضافت أن الـ25 الآخرين تم توقيفهم عندما حاولوا الدخول إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع بدء حظر التجوال. كما أشارت شرطة واشنطن إلى اعتقالها آخرين، لحيازتهم الأسلحة بشكل غير قانوني.

وفي السياق، كشفت شرطة الكابيتول المعنية بتأمين الكونغرس اعتقالها رسميا 14 شخصا على خلفية تورطهم في اقتحام مبنى الكونغرس.

وقالت في بيان إن الاقتحام أسفر عن إصابة 50 من عناصر شرطتي العاصمة والكابيتول، وطالبت الأميركيين بالإبلاغ عن عدد من المتورطين في واقعة الاقتحام.

ونشرت الشرطة الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص مازال عمليات البحث عنهم جارية، بينهم عدد ممن ظهروا بأزياء غريبة وقاموا بالاستيلاء على بعض من مقتنيات الكونغرس.

وشهدت الولايات المتحدة، الأربعاء، واحد من أقتم الأيام التي تمر على السياسة الأميركية؛ وأسفر اقتحام مبنى الكونغرس عن مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة كانت من بين المتظاهرين لقت مصرعها برصاص الشرطة.

واقتحم مثيرو شغب ومحتجون من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، لوقف جلسة التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الكونغرس
#ترامب
#الشرطة الاميركية
#واشنطن

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قطر: المصالحة الخليجية قد تستغرق بعض الوقت وعلاقاتنا مع إيران وتركيا لن تتغير
قطر: المصالحة الخليجية قد تستغرق بعض الوقت وعلاقاتنا مع إيران وتركيا لن تتغير

2021-01-07

اقتحام الكابيتول: التقدم بمشروع قانون لإقالة ترامب
اقتحام الكابيتول: التقدم بمشروع قانون لإقالة ترامب

2021-01-07

"فيسبوك" يمدد حظر حساب ترامب لـ"أجل غير مسمى"
"فيسبوك" يمدد حظر حساب ترامب لـ"أجل غير مسمى"

2021-01-07

الأكثر قراءة

ضحية الجريمة من كفر قرع:

ضحية الجريمة من كفر قرع: "اشترى الطعام.. ثم قُتل"

2021-01-06
اعتداء الشرطة على تظاهرة كفر قرع: 3 معتقلين أحدهم قاصر وإصابات بالاختناق

اعتداء الشرطة على تظاهرة كفر قرع: 3 معتقلين أحدهم قاصر وإصابات بالاختناق

2021-01-06
قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

2021-01-06

"الحكومة الإسرائيلية سلمت السلطة الفلسطينية لقاحات كورونا سرًا"

2021-01-06
غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

2021-01-06