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إيران "غير مستعجلة" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 11:46

إيران "غير مستعجلة" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
خامنئي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلاميّة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن الإيرانيين ليسوا مستعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويطالبون قبل ذلك برفع العقوبات الأميركية عن طهران.

وقال إن الأمر لا يتعلق "بعودة الولايات المتحدة من عدمها، فنحن ليس لدينا أي استعجال ولا نصرّ على عودتها".

وأضاف خامنئي: "مطلبنا المنطقي هو رفع العقوبات ويجب أن ترفع"، مضيفا خلال كلمة متلفزة أن "هذا حق مسلوب من الأمة الإيرانية".

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد رأى أن الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015 غير كاف وسحب بلاده منه من جانب واحد في أيار/ مايو 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران في وقت لاحق.

وفي المقابل توقفت إيران منذ العام 2019 عن احترام الجزء الأكبر من التزاماتها الرئيسية في إطار هذا الاتفاق.

وقال خامنئي: "في حال رفعت العقوبات سيكون لعودة الأميركيين (إلى الاتفاق) معنى" مؤكدا "عندما لا يحترم الطرف الآخر أيا من التزاماته تقريبا من غير المنطقي أن تحترم الجمهورية الإسلامية التزاماتها".

وأضاف: "في حال عادوا لاحترام التزاماتهم سنعود إلى احترام التزاماتنا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


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