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حصيلتان قياسيّتان للوفيات وللإصابات بكورونا في الولايات المتّحدة

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 14:57

حصيلتان قياسيّتان للوفيات وللإصابات بكورونا في الولايات المتّحدة
في نقطة فحص في كاليفورنيا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت الولايات المتّحدة، حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة.

ووصل عدد الوفيات إلى نحو 4 آلاف وفاة، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز المرجعيّة.

وفي الوقت نفسه، سجّلت البلاد أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وفق الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

والرقمان القياسيان السابقان للوفيات خلال يوم واحد في الولايات المتحدة كانا قد سُجّلا يوم الثلاثاء الماضي بواقع 3936 وفاة، وأمس الخميس بواقع 3998 وفاة.

فحص للكشف عن الفيروس في كاليفورنيا (أ ب)

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حاليا أكثر من 132 ألف مريض أسرّةً بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنغ بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميًا.

ولم يسبق للبلاد أن سجّلت هذا العدد من الإصابات الجديدة بالفيروس سوى في الأسبوع الأوّل من العام 2021 حسب المصدر نفسه.

ويثير الوضع القلق، خصوصا في جنوب البلاد وغربها. وفي لوس أنجليس، يموت شخص من جراء كوفيد-19 كل 15 دقيقة.

وفي المجموع، سجّلت الولايات المتّحدة 21,5 مليون إصابة بالفيروس ونحو 365 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الولايات المتّحدة
#فيروس كورونا

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