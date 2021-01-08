وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز مليونا و901 ألفا

تجاوز إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، مساء أمس الخميس، عتبة المليون و901 ألفا.

وبحسب موقع "ورلدوميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس، فقد وصل إجمالي وفيات الفيروس حول العالم، مليونا و901 ألفا و223.

امرأة تتلقى اللقاح في مشفى إسبانيّ (أ ب)

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ 372 ألفاً و222 وفاة، تليها البرازيل بـ 199 ألفاً و315، ثم الهند بـ 150 ألفاً و592.

وأظهرت بيانات الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 88 مليوناً و209 آلاف و259.

في حين بلغ عدد المتعافين من كورونا 63 مليونا و424 ألفا و536، بحسب المصدر نفسه.