مقتل 10 رُضع في حريق مستفى بالهند

لقي 10 أطفال حديثي الولاية مصرعهم في حريق نشب بمستشفى في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، صباح اليوم السبت.

وأوضحت شرطة الولاية في بيان، السبت، أن حريقا اندلع في قسم العناية المشددة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى في مدينة بهاندارا. وأضاف البيان أن الحريق أودى بحياة 10 أطفال، فيما تم إنقاذ 7 آخرين.

وأشار البيان إلى أن الحريق نشب بسبب مشاكل في التيار الكهربائي. ولفت البيان إلى أن أعمار الأطفال الذين فقدوا حياتهم يتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.

وبهاندارا، وهي بلدة في ولاية ماهاراشترا على بعد 1000 كيلومتر (625 ميلا) جنوب نيودلهي.

وعقب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على موقع "تويتر": "مأساة مفجعة في بهاندارا بولاية ماهاراشترا ، حيث فقدنا أرواح الأطفال الغالية". أما زعيم المعارضة، راهول غاندي، فوصف الحادثة بأنها “مأساوية للغاية".

وأمرت السلطات بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادثة الأخيرة وما تثيره من مخاوف تتعلق بسلامة في المستشفيات الهندية.

يذكر أنا في عام 2011 ، توفي أكثر من 90 شخصًا في حريق مستشفى في كولكاتا. كما وأسفر حريق في مستشفى بأحمد آباد في آب/ أغسطس عن مقتل ثمانية مرضى بفيروس كورونا.