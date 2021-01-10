البرلمان الألمانيّ يعزز إجراءاته الأمنية عقب اقتحام الكونغرس الأميركيّ

دفع اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الشرطة الألمانية، إلى تعزيز إجراءات الأمن حول البرلمان الألماني في برلين، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن رئيس البرلمان "بوندستاغ"، فولفغانغ شويبله، قد أبلغ الأعضاء بتكثيف الإجراءات الأمنية في مبنى البرلمان "الرايخستاغ"، في أعقاب الاضطرابات التي وقعت قبل أيام في مبنى الكابيتول الأمريكي بواشنطن.

ونقلت الصحيفة الأسبوعية عن شويبله قوله: "شرطة ولاية برلين اتخذت ترتيبات لتعزيز قواتها حول مبنى الرايخستاغ".

وأكدت متحدثة باسم البرلمان أن "شويبله كتب إلى المشرعين عن الوضع الحالي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن محتوى الرسالة.

كما أوضحت الصحيفة أن "شويبله طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن أحداث العنف في واشنطن، وأنه سيبحث مع الحكومة الاتحادية وولاية برلين ما يمكن استخلاصه من نتائج من أجل الوضع الأمني للبوندستاغ".

والأربعاء الماضي، وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن، أسفرت عن مقتل 5 بينهم سيدة وضابط شرطة.

وجاء اقتحام الكونغرس كسابقة خطيرة في الحياة السياسية الأميركية، أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.