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شيكاغو: 4 قتلى في عمليّة إرهابية من ضمنهم المُنفذ

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 08:36

شيكاغو: 4 قتلى في عمليّة إرهابية من ضمنهم المُنفذ
توضيحية أرشيفية ( أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قُتل 4 أشخاص في هجوم إرهابي، مساء السبت، على يد قاتل فتح النار في شمالي مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن بين الـ3 ضحايا؛ طالب في جامعة شيكاغو ويبلغ من العمر 30 عامًا، وامرأة أطلق النار على عنقها في مطعم إيفانستون بان كيك، وثالث لم تُحدد هويته بعد.

ويُشار إلى أن منفذ الجريمة قُتل إثر تبادل إطلاق النار مع شرطة شيكاغو.

وأُصيب 3 آخرون بجراح ونقلوا على إثرها لمستشفى لاستكمال العلاج، وتم التعرف على الشخص الذي قُتل برصاص شرطة إيفانستون من قبل مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون.

كان اسم منفّذ العملية، جيسون نايتنجيل، وهو يبلغ من العمر 32 عامًا، والذي كان مشتبهًا به في ثلاث عمليات إطلاق نار مميتة في "ساوث سايد" بشيكاغو في وقت سابق أمس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شيكاغو
#عملية إطلاق نار
#إرهاب
#مقتل 3 أشخاص

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