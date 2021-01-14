  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"إف بي آي" يحذّر: خطط لـ"مظاهرات مسلّحة" يشارك فيها متطرّفون

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 11:41

"إف بي آي" يحذّر: خطط لـ"مظاهرات مسلّحة" يشارك فيها متطرّفون
أحد موالي ترامب قرب الحدود الأميركية المكسيكية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، من خطط لـ"مظاهرات سلمية مسلحة" في واشنطن، وفي مكاتب الكونغرس بأنحاء البلاد، وذلك قبيل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، مُشيرا إلى احتمال ظهور متطرفين في التجمعات المخطط لها، والقيام بأعمال عنف.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع، لم تسمّه، قوله إن "مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريس وراي، ونائبه، ديفيد بوديتش، وقادة من وزارة الأمن الداخلي ’DHS’، أجروا مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، مع السلطات المختصة لتقديم إحاطة حول صورة التهديد القومي المتعلقة بالاحتجاجات المخطط لها في أنحاء البلاد".

وأوضح المصدر أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلع شركاءه في إنفاذ القانون على تقارير استخباراتية تشير إلى أن المتظاهرين خططوا لإجراء مظاهرات سلمية مسلحة في واشنطن، وفي مكاتب الكونغرس في أنحاء البلاد بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، للاحتجاج على نتائج انتخابات 2020".

وأكد المصدر أن "مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أعربوا، خلال المكالمة، عن قلقهم إزاء احتمال ظهور متطرفين في التجمعات المخطط لها، والقيام بأعمال عنف".

وتعمل السلطات الفيدرالية حاليًا على تحديد أي متطرفين مشتبه بهم قد يشكلون تهديدًا في المظاهرات المسلحة المخطط لها، بحسب المصدر المطلع على المكالمة.

وفي وقت سابق، وزع مكتب التحقيقات الفيدرالي نشرة داخلية على السلطات المختصة تحذر من مخطط لـ"احتجاجات مسلحة" في مكاتب الكونغرس بالولايات الخمسين، والمبنى الرئيسي في واشنطن، وذلك خلال الأيام التي تسبق تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب الشبكة الأميركية ذاتها.

وأمس الأربعاء، صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح الموافقة على عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأميركية، شهدت واشنطن، يوم 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
#مظاهرات سلمية مسلحة
#بايدن

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوة حقوقيّة لإدارة بايدن لوقف بيع أسلحة للسعودية والإمارات
دعوة حقوقيّة لإدارة بايدن لوقف بيع أسلحة للسعودية والإمارات

2021-01-14

الصحة العالمية تتحرى منشأ كورونا بووهان: العام الثاني للجائحة قد يكون أصعب
الصحة العالمية تتحرى منشأ كورونا بووهان: العام الثاني للجائحة قد يكون أصعب

2021-01-14

خلافا للاتفاق النووي: إيران تنتج وقودا من اليورانيوم
خلافا للاتفاق النووي: إيران تنتج وقودا من اليورانيوم

2021-01-14

الأكثر قراءة

نتنياهو يحرّض على المشتركة وسلّام يدعم الليكود

نتنياهو يحرّض على المشتركة وسلّام يدعم الليكود

2021-01-13
كيف ستنتهك

كيف ستنتهك "واتسآب" خصوصيتكم؟ وما البدائل؟

2021-01-13
أعراض جانبية بعد التطعيم الثاني.. وهذه أسبابها

أعراض جانبية بعد التطعيم الثاني.. وهذه أسبابها

2021-01-13
الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

2021-01-13
ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيليّة على سورية إلى 57 على الأقلّ

ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيليّة على سورية إلى 57 على الأقلّ

2021-01-13