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البرلمان الألمانيّ يرفض مقترحا يدعو لحماية المسلمين

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 10:26

البرلمان الألمانيّ يرفض مقترحا يدعو لحماية المسلمين
توضيحية (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفض البرلمان الألماني الفيدرالي، اليوم الجمعة، مقترحا تقدم به حزب اليسار (69 نائبا من 709)، لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية وتعزيز أمن مساجد المسلمين.

وحمل المقترح اسم "العنصرية والتفرقة ضد المسلمين في ألمانيا".

ورفض المقترح أحزاب الاتحاد المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.

وذكرت النائب عن الحزب اليساري الألماني، كريستين آن بوتهولز، أن كل يومين يتعرض مسجد للاعتداء، قائلة "كل يوم تزداد شدة الاعتداءات على المسلمين، وهذه التطورات مؤشر خطير".

وتطرقت النائبة في كلمتها بالبرلمان، للحوادث التي تعرض لها المسلمون والتهديدات التي يتلقاها أئمة المساجد في مختلف أنحاء ألمانيا.

ويدعو المقترح الذي تقدم به حزب اليسار، لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية، وتعزيز أمن المساجد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#البرلمان الألماني
#تعزيز أمن مساجد المسلمين
#ألمانيا

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