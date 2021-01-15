دول أوروبيّة قلقة من تأخر لقاحات "فايزر"

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعرب وزراء الصحة من ست دول بالاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة اليوم، الجمعة، عن "قلقهم الشديد" بشأن التأخير في تسليم لقاح "فايزر/بايونتيك".

وندد وزراء كل من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد في هذه الرسالة بالوضع "غير المقبول"، الذي يسيء إلى "مصداقية عملية التطعيم".

وأضاف موقعو الرسالة "نحن ملزمون إبلاغ مواطنينا والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص (...) أن التطعيم سيتأخر على الرغم من الجهود الاستثنائية، التي تبذلها حكوماتنا لضمان التسليم في الوقت المحدد".

وتابعوا "نطلب منكم الاتصال 'ببايونتيك/فايزر' بسرعة لطلب تفسير عام والتأكيد على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والشفافية في عمليات التسليم في الوقت المناسب".

وأشار المسؤولون في الدول الست إلى أن 'بايونتيك/فايزر' أبلغتهم أن التسليم "سينخفض بشكل كبير في الأسابيع المقبلة".

وتابعوا أنه "تم تحديد موعد نهائي للبعض في 8 شباط/فبراير 2021 بينما لا يملك الآخرون معلومات عن المدة المتوقعة لتراجع عمليات التسليم".

وكانت ليتوانيا أعلنت،ِ الجمعة، أنه سيتم خفض عمليات تسليم اللقاحات لتشمل 54 ألفا و505 جرعات مقابل 108 آلاف و810 جرعات كانت مقررة في الأسابيع الأربعة المقبلة.