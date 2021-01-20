عدد قياسي جديد: 1820 وفاة جديدة جرّاء كورونا في بريطانيا

توفي 1820 شخصا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهو عدد وفيات يومي قياسي جديد في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وفق أرقام وزارة الصحة في البلاد.

وترتفع بذلك الوفيات الإجمالية في بريطانيا إلى 93290، وهي الأعلى في أوروبا، بينما سجلت 38905 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، في انخفاض مماثل للذي سجل في الأيام الأخيرة، ما يزيد عدد الإصابات الإجمالية في البلاد عن 3,5 ملايين.

وفرضت السلطات البريطانية إغلاقا صارما على السكان يتضمن إقفالا للمدارس بفعل مواجهتها نهاية العام لموجة إصابات قوية أرجعت إلى نسخة متحورة جديدة من الفيروس يعتقد أنها أكثر نقلاً للعدوى، فيما تأمل رفع القيود مع تقدّم حملة التلقيح الجارية.

وتخطى عدد من تلقوا اللقاح 4,6 ملايين، اليوم الأربعاء، حيث جرى إعطاء أكثر من 340 ألف جرعة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ممرضة بريطانية تجهز اللقاح (أ ب)

وتهدف الحكومة تلقيح كل من تفوق أعمارهم 70 عاما وكل العاملين في قطاع الصحة بحلول منتصف شباط/فبراير أي نحو 15 مليون شخص.

وفي حين انخفض عدد الإصابات بشكل كبير في الأيام الأخيرة، نبهت السلطات إلى أن ذلك يجب أن يترجم بانخفاض في أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفى.

وقال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس لقناة سكاي نيوز إن الوضع "سيء جدا حاليا، مع ضغط هائل، وفي بعض الحالات، الأمر أشبه بساحة حرب للأشخاص المضطرين التعامل" مع الأزمة.

وتستقبل المستشفيات حاليا 37946 مريض كوفيد-19، بينهم 3916 تحت أجهزة تنفس، وهو رقم أعلى بكثير مما شهدته البلاد خلال الموجة الأولى في الربيع.