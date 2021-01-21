  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مصرع 3 من الحرس الوطني الأميركي في تحطم مروحية بنيويورك

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 10:13

مصرع 3 من الحرس الوطني الأميركي في تحطم مروحية بنيويورك
من المكان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 3 من عناصر الحرس الوطني الأميركي مصرعهم، إثر تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" كانوا على متنها في ولاية نيويورك، شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت سلطات الولاية، إن مروحية بلاك هوك "كانت في مهمة تدريب روتينية، وتحطمت في منطقة ريفية، جنوب مدينة روتشستر، مساء أمس الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الحرس الوطني"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف تود باكستر، مسؤول بشرطة مقاطعة مونرو بولاية نيويورك، في مؤتمر صحفي، عقده في وقت متأخر الأربعاء، أن "عددا من المواطنين أبلغوا عن تحطم المروحية بعدما سمعوا صوتا يظهر عطلا بمحركها، وتحليقها على مستوى منخفض للغاية".

كما أشار إلى أن حطام المروحية امتد أمتارا عدة بعيدا عن موقع الحادث.

بدوره، أكد الحرس الوطني فتحه تحقيقا في الحادث.

كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في الواقعة.

وأظهرت الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران مشتعلة في الحطام، دون الكشف عن أسباب الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الحرس الوطني الأميركي
#نيويورك
#تحطم مروحية

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسبب تعنّت ترامب: إجراءات استثنائية لتسليم الحقيبة النووية إلى بايدن
بسبب تعنّت ترامب: إجراءات استثنائية لتسليم الحقيبة النووية إلى بايدن

2021-01-21

32 قتيلا وجريحا إثر تفجير انتحاريّ مزدوج وسط بغداد
32 قتيلا وجريحا إثر تفجير انتحاريّ مزدوج وسط بغداد

2021-01-21

بعد مجلس الشيوخ: الديمقراطيون يسيطرون على مقاليد السلطة بواشنطن
بعد مجلس الشيوخ: الديمقراطيون يسيطرون على مقاليد السلطة بواشنطن

2021-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر

حالة الطقس: عاصف وماطر

2021-01-20
السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

2021-01-20
اعتداء عنصري على شابة من الطيرة

اعتداء عنصري على شابة من الطيرة

2021-01-20
بايدن في البيت الأبيض بعد توقيع مراسيم رئاسيّة 

بايدن في البيت الأبيض بعد توقيع مراسيم رئاسيّة 

2021-01-20
وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل

وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل

2021-01-20