مصرع 3 من الحرس الوطني الأميركي في تحطم مروحية بنيويورك

لقي 3 من عناصر الحرس الوطني الأميركي مصرعهم، إثر تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" كانوا على متنها في ولاية نيويورك، شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت سلطات الولاية، إن مروحية بلاك هوك "كانت في مهمة تدريب روتينية، وتحطمت في منطقة ريفية، جنوب مدينة روتشستر، مساء أمس الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الحرس الوطني"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف تود باكستر، مسؤول بشرطة مقاطعة مونرو بولاية نيويورك، في مؤتمر صحفي، عقده في وقت متأخر الأربعاء، أن "عددا من المواطنين أبلغوا عن تحطم المروحية بعدما سمعوا صوتا يظهر عطلا بمحركها، وتحليقها على مستوى منخفض للغاية".

كما أشار إلى أن حطام المروحية امتد أمتارا عدة بعيدا عن موقع الحادث.

بدوره، أكد الحرس الوطني فتحه تحقيقا في الحادث.

كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في الواقعة.

وأظهرت الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران مشتعلة في الحطام، دون الكشف عن أسباب الحادث.