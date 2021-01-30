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روحاني يحذر من موجة رابعة لكورونا في إيران

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 12:38

روحاني يحذر من موجة رابعة لكورونا في إيران
الرئيس الإيراني، حسن روحاني (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

حذرّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت من موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد في بلاده خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى فرض قيود جديدة.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن "روحاني حذر خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من موجة رابعة لتفشي الفيروس خلال الشهرين القادمين".

وشدد روحاني على "ضرورة أخذ التدابير كي لا تتعرض الأعمال لخسائر نتيجة فرض قيود جديدة".

وقال روحاني، خلال الاجتماع "بعد 20 يوما سنصل إلى الذكرى السنوية لأول إصابة بفيروس كورونا في ايران".

وأضاف "العام الماضي كان عاما صعبا للغاية بالنسبة لنا وللعالم، لأن القضية لم تكن الصحة فقط، ولكن تأثرت الأعمال والحياة الاجتماعية والتعليم".

وبلغت حصيلة الإصابات بكورونا في إيران منذ انتشار الجائحة حتى أمس الجمعة، مليونا و405 آلاف و414، منها 57 ألفا و807 حالات وفاة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#إيران
#حسن روحاني

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