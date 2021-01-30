صحيفة إيطاليّة تتهم رئيس وزراء بلادها الأسبق بتلقي راتب من السعودية

اتهمت صحيفة إيطالية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق، ماتيو رينزي، بـ"تقاضي راتب قدره 80 ألف دولار أميركي سنويا، من مؤسسة سعودية تسيطر عليها العائلة الحاكمة بالمملكة".

جاء ذلك بحسب ما ذكرته "صحيفة دوماني"، حيث ذكرت أن رينزي، زعيم حزب "إيطاليا فيفا" يتقاضى راتبًا سنويًا بقيمة 80 ألف دولار من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تديرها إدارة صندوق الاستثمارات العامة وتسيطر عليها العائلة المالكة السعودية".

وأضافت أنّ رينزي تلقى هذا المبلغ جراء "توليه منصب في مجلس إدارة المؤسسة السعودية".

هذا ولم يصدر عن رينزي أية تصريح أو بيان ينفي فيه أو يؤكد مزاعم الصحيفة المذكورة.

وجاء اتهام الصحيفة في أعقاب مشاركة رينزي، الخميس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار والتي كشف فيها بن سلمان عن ملامح رؤية تطوير العاصمة الرياض.

ويتطلع رينزي للعودة إلى منصب رئيس الوزراء، لا سيما في أوج الأزمة السياسية التي تضرب إيطاليا والتي دفعت برئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستقالة.

وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رينزي حزبه من الائتلاف الحاكم في 13 كانون ثانٍ/ يناير الجاري، بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

وليتمكن من البقاء في السلطة وتجنب الاستقالة، واجه كونتي مذكرة حجب ثقة أمام البرلمان الأسبوع الماضي. وأتى التصويت لصالحه سهلا في مجلس النواب فيما واجه صعوبة في مجلس الشيوخ مع أكثرية نسبية بعد انسحاب أعضاء حزب "إيطاليا فيفا".