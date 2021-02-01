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ترامب يوكّل طاقم دفاعا جديدا

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 09:45

ترامب يوكّل طاقم دفاعا جديدا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

وكّل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أمس الأحد، محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله التي من المقرر أن تنطلق في 9 شباط/ فبراير.

يأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محامييه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.

وقال ترامب في بيان إن "محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع.

ويعمل كاستور خصوصًا في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى".

وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان.

ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض، بدلًا من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير، في التاسع من شباط/ فبراير.

لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتًا (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سناتورًا ديمقراطيًا لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ترامب
#طاقم دفاع

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