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مشاورات أوكرانية - أوروبيّة إثر التصعيد العسكري مع روسيا

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 19:18

مشاورات أوكرانية - أوروبيّة إثر التصعيد العسكري مع روسيا
من الأرشيف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

بحث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، السبت، مع الرئيسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، آن ليند، التحركات العسكرية الروسية على حدود بلاده.

وقال كوليبا في تغريدة إنّه بحث هاتفيا مع ليند التصعيد الروسي للوضع الأمني في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، والتحركات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وأكد أهمية إرسال "إشارات دبلوماسية" من أجل ردع موسكو عن تحركات أكثر تدميرا.

وفي 26 آذار/مارس الماضي، تصاعد التوتر مجددا في دونباس عقب مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة اثنين آخرين جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا.

وتشهد أن العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في دونباس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ القوات الروسية قصفت 20 موقعا دفاعيا تابعا للجيش الأوكراني، إثر تعزيز روسيا وحداتها العسكرية في المناطق الحدودية.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، صباح السبت، إصابة جنديين ومدني بجروح، جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا، الجمعة، في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان، أن الانفصاليين خرقوا وقف إطلاق النار شرقي البلاد 21 مرة، أمس الجمعة.

وأشارت إلى استهداف الانفصاليين بالنيران مناطق تابعة لدونباس. وأضاف البيان أنّ نيران الانفصاليين أسفرت عن إصابة جنديين ومدني بجروح.

وبّين أنه تم إبلاغ ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالحادث.

والخميس، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إصابة اثنين من جنودها بجروح، جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا في دونباس.

وفي كلمة أمام البرلمان 30 آذار/مارس الماضي، صرح رئيس هيئة الأركان الأوكراني، رسلان خومتشاك، أن روسيا أرسلت قوات إلى مناطق قريبة من حدود أوكرانيا بذريعة إجراء مناورات عسكرية.

وردا على ذلك، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، في تصريح صدر عنه، أوّل من أمس، الخميس، إن بلاده تحرك قواتها داخل حدودها وفقا لتقديرها.

وأمس، الجمعة، قال وزير الدفاع الأوكراني، أندريه تاران، إن موسكو زادت موقفها العدواني، مؤخرا، مطالبا لندن برفع حجم دعمها لكييف في مواجهة التصعيد العسكري الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أن تاران أكد لنظيره البريطاني بن والاس، خلال اتصال هاتفي، تعزيز روسيا وحداتها العسكرية في المناطق الحدودية مع بلاده.

وأضاف البيان أن تاران لفت إلى ازدياد الموقف العدواني لروسيا، معربا عن أهمية دعم بريطانيا لأوكرانيا وضرورة رفع حجم هذا الدعم في هذا الإطار. وأردف أن المجتمع الدولي مجبر على أن يبقي روسيا في إطار القانون الدولي.

من جانبه، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على دعم واشنطن وحدة أوكرانيا وسيادتها في وجه ما سماه "العدوان الروسي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بايدن مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، الجمعة، هو الأول منذ تولي الرئيس الأميركي السلطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب "أسوشييتد برس".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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