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الصين: مصرع 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب صيد

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 16:49

الصين: مصرع 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب صيد
عناصر أمن صينيون (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 12 شخصًا مصارعهم وفُقد آخرون، إثر غرق قارب صيد في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، اليوم الأحد.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية "CGTN"، إن القارب انقلب على بعد 100 ميل بحري شرق جزيرة "تشوجياجيان" في الساعة 04:28 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الشبكة أن 12 شخصا لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك 4 في عداد المفقودين.

وأضافت أنه تم إنقاذ 4 من بين 20 شخصا كانوا على متن القارب، مشيرة أن حالتهم مستقرة.

وأرسلت السلطات الصينية سفن إنقاذ وطائرات هليكوبتر وقوارب صيد قريبة إلى مكان الحادث للبحث عن المفقودين، بحسب المصدر نفسه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصين
#مقاطعة تشجيانغ
#غرق قارب صيد

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