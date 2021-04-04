طهران تستبعد التفاوض مع واشنطن في اجتماع فيينا

استبعدت طهران، اليوم الأحد، التفاوض عبر محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن الملف النووي الإيراني، في اجتماع فيينا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، نائب وزير الخارجية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، اليوم، قبيل التوجه إلى فيينا لإجراء محادثات طال انتظارها بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال عراقجي، للصحتفيين إن "هناك خطوة واحدة يجب اتخاذها؛ وهي رفع واشنطن للعقوبات المفروضة، والتي أعيد فرضها وتسميتها على مر السنين".

وأوضح أن شرط بلاده الأساسي هو أن "تفي الولايات المتحدة أولا بجميع التزاماتها، وترفع جميع العقوبات، ومن ثم نتحقق من ذلك ونعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق".

ووصف عراقجي محادثات فيينا بأنها "فنية بحتة".

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في فيينا بين ممثلي إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المُقبل؛ لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن التدابير التي اتخذتها مؤخرا.

والسبت، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اقتراحا قدمته الولايات المتحدة برفع تدريجي للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.