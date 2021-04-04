كورونا عالميا: نحو 3 ملايين حالة وفاة والإصابات131 مليونا

بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، مليونين وأكثر من 859 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الإجمالية عتبة الـ131 مليونا بما يقارب من 368 ألف إصابة، تعافى منهم 105 ملايين وأكثر من 740 ألف مريض، بحسب بيان الصحة العالمية، اليوم الأحد.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس السبت، تراجعا طفيفا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا ملموسا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 545 ألفا و518 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,674 حالة وفاة.

وأظهرت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,931 وفاة)، واميركا (807 وفيات)، وبولندا (571 وفاة)، والهند (514 وفاة)، واوكرانيا (396 وفاة).

بينما الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (92,998 إصابة)، واميركا (66,154 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (44,756 إصابة)، والبرازيل (41,218 إصابة)، وبولندا (28,073 إصابة)، وأصبحت الهند تتقدم على دول العالم في تسجيل اعلى حصيلة اصابات كل 24 ساعة منذ عدة أيام.

وتأتي هذه المستجدات، فيما تفرض المزيد من الدول الأوروبية والعربية قيودا لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا، في حين تشهد أوروبا ومناطق بآسيا تسارعا للوباء.

وسجلت تركيا اليوم أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الجائحة فيها.

ولليوم الثاني، سجلت إيطاليا أكثر من 21 ألف إصابة، بالإضافة إلى 376 وفاة.

وأحصت ألمانيا اليوم أكثر من 18 ألف إصابة و120 وفاة، وكانت السلطات قد أعلنت مؤخرا عن قيود إضافية لمكافحة تفشي الفيروس.

وسجلت بريطانيا 3 آلاف و423 إصابة بفيروس كورونا، في حصيلة هي الأدنى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي شرق القارة الأوروبية، سجلت أوكرانيا حصيلة قياسية من الإصابات تجاوزت 20 ألفا ونحو 400 وفاة.

أما في روسيا، التي سجلت اليوم أكثر من 9 آلاف إصابة و348 وفاة، فكشفت هيئة الإحصاءات الروسية "روستات" أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 225 ألفا، بينما تفيد الحصيلة الرسمية بوفاة 100 ألف شخص فقط منذ تفشي الجائحة قبل عام من الآن.