كورونا: 71 وفاة بالأردن و33 بالعراق و652 مليون جرعة لقاح وُزِّعت عالميًّا

سجّل الأردن، الأحد، 71 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما رصد العراق 33، في حين وُزِّعَت 652 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 71 وفاة، و6 آلاف و32 إصابة بكورونا، إضافة إلى 9 آلاف و269 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 632 ألفا و907، منها 7 آلاف و201 وفاة، و543 ألفا و761 حالة شفاء.‎

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 وفاة و5 آلاف و303 إصابات، فضلا عن تعافي 5 آلاف و368 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 873 ألفا و568، منها 14 ألفا و463 وفاة، و778 ألفا و535 حالة شفاء.

طفل باكستانيّ مُلتزم باستخدام الكمامة (أ ب)

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 131 مليونا و803 آلاف، توفي منهم أكثر من مليونين و863 ألفا، وتعافى ما يزيد على 106 ملايين و64 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

652 مليون جرعة من اللقاحات وُزِّعت حول العالم

وفي سياق ذي صلة، حدّثت وكالة أنباء "بلومبرغ" الدولية، الأحد، خارطة توزيع لقاحات فيروس كورونا المطروحة للتطعيم حول العالم، وحصص الدول الأكثر شراءً للقاحات.

وبحسب الوكالة، بلغ إجمالي عدد اللقاحات المطروحة للتوزيع عالميا حتى، السبت، 652.71 مليون جرعة، موزعة على 151 دولة حول العالم، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 17.2 مليون جرعة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراءً للقاح بإجمالي 161.68 مليون جرعة، حصل خلالها 31.4 بالمئة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و18 بالمئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين، بحصولها على 138 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم.

وفي المرتبة الثالثة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل على 78.87 مليون جرعة، توزعت بين 12.2 بالمئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و5.1 بالمئة من السكان حصلوا على الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة، حلّت الهند، التي حصلت على 74.4 مليون جرعة، حيث حصل 4.7 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى، و0.7 بالمئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الخامسة جاءت بريطانيا، التي حصلت على 36.63 مليون جرعة، حيث حصل 47 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى، و7.8 بالمئة على الجرعتين.

وجاءت البرازيل سادسة، بإجمالي 23.67 مليون جرعة، تبعتها تركيا سابعة بـ 16.66 مليون جرعة، حصل فيها 11.5 بالمئة من السكان على جرعة واحدة و8.6 بالمئة على الجرعتين، بحسب ذات المصدر.

ووفق مسح أجرته وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن الدول الأربع الأولى؛ الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا على 75 بالمئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، على صعيد حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح، بنسبة 89.6 بالمئة من السكان.