بوتين يوقّع قانونا يتيح له البقاء في السلطة حتى 2036 

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يسمح له الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "موسكو تايمز" المحلية، الذي أوضح أن القنون يمنح بوتين الحق في البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية على التوالي والرابعة لبوتين في 2024، وهو العام الذي كان يتطلب منه الدستور الروسي السابق التنحي، وفق الصحيفة نفسها.

ويسمح الدستور الذي تم تعديله ووافق عليه الروس في تصويت على مستوى البلاد العام الماضي لبوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين لمدة ست سنوات عن كل فترة.

وإذا تم انتخابه في المرتين، فسيظل رئيسًا حتى عام 2036، متجاوزًا جوزيف ستالين باعتباره الزعيم الأطول حكما لروسيا منذ بطرس الأكبر.

وفي تموز/ يوليو الماضي، صوت نحو 78% من الشعب الروسي لصالح التعديلات الدستورية في البلاد.

وكان النواب الروس، قد صادقوا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، على قانون يتيح لبوتين، الترشّح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، ما يفتح باب بقائه في الكرملين حتى عام 2036.

ووصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية عام 2008 تاركا المنصب لرئيس وزرائه، ديمتري ميدفيديف. وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيسا عام 2012.

وفي المراجعة الدستورية التي أقرت عام 2020، أدخلت في الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله وحصر الزواج بين الرجال والنساء والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية.