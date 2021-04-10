إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 135 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، الجمعة، 135 مليونا.

وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس 135 مليونا و82 ألفا و420.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة العالمية بـ31 مليونا و773 ألفا و300 إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 13 مليونا و286 ألفا، ثم الهند 13 مليونا و202 ألف.

وحلت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، تتبعها روسيا، وبريطانيا، وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا.

تطعيم باللقاح المضاد للفيروس في ألمانيا (أ ب)

وجاءت بولونيا بالمركز الـ11، تليها كولومبيا، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وأوكرانيا، وبيرو، وتشيكيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وهولندا، وتشيلي، وكندا.

وحتى مساء الجمعة، وصل إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى مليونين و921 ألفا و655.

وبلغت حصيلة المتعافين 108 ملايين و701 ألف و451، في حين ما زال 23 مليونا و411 ألفا و181 يعانون الإصابة.