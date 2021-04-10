  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 135 مليونا

تاريخ النشر: 10/04/2021 - 00:40

إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 135 مليونا
تطعيم باللقاح المضاد للفيروس في ألمانيا (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، الجمعة، 135 مليونا.

وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس 135 مليونا و82 ألفا و420.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة العالمية بـ31 مليونا و773 ألفا و300 إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 13 مليونا و286 ألفا، ثم الهند 13 مليونا و202 ألف.

وحلت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، تتبعها روسيا، وبريطانيا، وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا.

تطعيم باللقاح المضاد للفيروس في ألمانيا (أ ب)

وجاءت بولونيا بالمركز الـ11، تليها كولومبيا، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وأوكرانيا، وبيرو، وتشيكيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وهولندا، وتشيلي، وكندا.

وحتى مساء الجمعة، وصل إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى مليونين و921 ألفا و655.

وبلغت حصيلة المتعافين 108 ملايين و701 ألف و451، في حين ما زال 23 مليونا و411 ألفا و181 يعانون الإصابة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#عدد المصابين بفيروس كورونا

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأزمة في الأردن: الأمم المتحدة تنتقد "افتقاد الشفافيّة" 
الأزمة في الأردن: الأمم المتحدة تنتقد "افتقاد الشفافيّة" 

2021-04-10

مباحثات "بناءة" بين الحوثيين والأمم المتحدة بشأن سفينة "صافر"
مباحثات "بناءة" بين الحوثيين والأمم المتحدة بشأن سفينة "صافر"

2021-04-09

بايدن يشكّل لجنة لإصلاح المحكمة العليا الأميركيّة
بايدن يشكّل لجنة لإصلاح المحكمة العليا الأميركيّة

2021-04-09

الأكثر قراءة

نتنياهو وبينيت يجتمعان بـ

نتنياهو وبينيت يجتمعان بـ"أجواء إيجابية" وسجال إعلامي بين سموتريتش والليكود

2021-04-08
أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن

أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن

2021-04-08

"كيرن كييمت" بصدد المصادقة على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين

2021-04-08
رهط: إصابة 3 فتية في جريمة إطلاق نار أحدهم بحالة حرجة

رهط: إصابة 3 فتية في جريمة إطلاق نار أحدهم بحالة حرجة

2021-04-08
سورية: إصابة 4 جنود بعدوان إسرائيلي في دمشق

سورية: إصابة 4 جنود بعدوان إسرائيلي في دمشق

2021-04-08