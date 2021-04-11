البرازيل: معظم الإصابات الخطيرة بكورونا تحت سن الأربعين

عرب ٤٨/أ ف ب

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا تحت سنّ الأربعين نصف المرضى في أقسام الرعاية المركزة في البرازيل الشهر الماضي، وفق ما أفاد باحث، الأحد، في خضمّ ارتفاع عدد الوفيات مع انتشار سلالة جديدة من الفيروس من الفيروس.

وأعلن منسق برنامج صحيّ للمنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، إديرلون ريزيندي، أنّ عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في آذار/مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، أي 52,2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وكانت نسبة شاغلي أسرّة الرعاية المشدّدة، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 14,6 بالمئة في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس، ونحو 45 بالمئة بين أيلول/سبتمبر وشباط/فبراير.

وقال ريزيندي "في السابق، كان يظهر في الغالب على هذه الفئة شكل أقل حدة من المرض، ولا يحتاجون رعاية مركزة. لذا فإن الزيادة في هذه الفئة العمرية كبيرة للغاية".

وأوضح الخبير أن عوامل متنوعة يمكن أن تكون وراء هذا الارتفاع.

من ذلك تراجع عدد المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما في أقسام الرعاية المركزة من 13,6 بالمئة إلى 7,8 بالمئة في آذار/مارس، وجزء كبير من هذه الفئة العمرية تلقى لقاحات ضد فيروس كورونا.

كما أن الشباب يعرّضون أنفسهم أكثر للفيروس، سواء لاضطرارهم مغادرة المنازل للعمل أو لأنهم يعتقدون أنهم أقل تأثرا به، وفق إديرلون ريزيندي.

وثمة عامل آخر محتمل، وهو النسخة المتحورة البرازيلية المعروفة اختصارًا بـ"بي 1"، ويقول خبراء إنها وراء الارتفاع الكبير في عدد وفيات المصابين بكورونا في البرازيل خلال آذار/مارس.

تشير المعطيات إلى أن "بي 1"، التي يمكن أن تعدي من سبق أن أصيبوا بالنسخة الأصلية للفيروس، قد تكون أكثر فتكا، وفق إديرلون ريزيندي.

وقال الطبيب لـ"فرانس برس" إنّ "المرضى الذين يصلون إلى أقسام الرعاية المركزة صاروا أصغر سنّا، وليست لهم سوابق مرضيّة كما تظهر عليهم أعراض أكثر حدة".

ارتفع عدد المرضى في أقسام الرعاية المشدّدة، الذين ليست لهم سوابق مرضية بنحو الثلث في آذار/مارس، ليصل إلى 30,3 بالمئة من الإجمالي.

ووصلت نسبة المرضى الذين يحتاجون أجهزة التنفس الاصطناعي إلى رقم قياسي بلغ 58,1 بالمئة في آذار/مارس، وفقا لبيانات المشروع.

وسجّلت البرازيل أكثر من 66500 وفاة جراء كوفيد-19 في آذار/مارس، أي أكثر من ضعف الوفيات خلال أسوأ الأشهر السابقة وهو تموز/يوليو 2020.

في الإجمال، أودى الوباء بـ351 ألف شخص في البلد الذي يعد 212 مليون نسمة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.