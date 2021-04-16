جنوب السودان: صلاحية لقاحات كورونا انتهت قبل استخدامها

انتهت صلاحية جرعات لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، التي تبرّع بها الاتحاد الأوروبي لجنوب السودان قبل استخدامها، بحسب ما كشفت جوبا اليوم، الجمعة.

وقال مدير البرنامج الموسع للتطعيم في وزارة الصحة، جورج أوزينيو ليجي، إن "صلاحية جرعات اللقاح انتهت في 13 أبريل (نيسان) الجاري"، وأكّد أنّ بلاده لن تستخدم تلك الجرعات نتيجة انتهاء صلاحيتها.

وتبرّع الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع مجموعة "MTN" للاتصالات، بـ59 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لجنوب السودان.

وفي 6 نيسان/أبريل الجاري، أطلقت جنوب السودان حملة التطعيم ضد كورونا في العاصمة جوبا.

وفي إطار الحملة، تلقى حوالي 947 من العاملين في القطاع الصحي الجرعة الأولى من اللقاح.

وسجلت جنوب السودان حتى الجمعة، 10 آلاف و432 إصابة بكورونا و114 وفاة.