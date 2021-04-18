3 قتلى وجريحان جراء إطلاق نار في ويسكونسن الأميركيّة

قتل 3 أشخاص، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار داخل حانة في ولاية ويسكونسن الأميركية.

وقال الرقيب، ديفيد رايت، من مقاطعة "كينوشا" التابعة للولاية المذكورة: "إطلاق النار وقع صباح الأحد، داخل حانة في بلدة "سومرز"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

من المكان (أ ب)

وأوضح رايت أن "الجريحين تم نقلهما إلى المستشفى، فيما يحاول المسؤولون تحديد هويات القتلى".

وأكد أن "الحادث كان على ما يبدو مستهدفا ووحيدا، ولا تعتقد السلطات أن هناك أي خطر على عامة الناس في المنطقة".

ولم يتم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار حتى إعداد الخبر.

(أ ب)

وعلى إثر الحادثة، أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى الحانة، حيث لا يزال التحقيق مستمرا.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى وقوع عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال الفترة الأخيرة في مناطق متعددة، ومنها إطلاق نار بولاية "إنديانابوليس"، الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وخلال الشهر الماضي، قتل 4 أشخاص في إطلاق نار على مكتب في ولاية كاليفورنيا، كما قتل 8 أشخاص في إطلاق نار في مدينة "أتلانتا" بولاية "جورجيا"، وسقط 10 أشخاص بينهم شرطي، قتلى في هجوم مسلح استهدف أحد المتاجر بولاية "كولورادو".