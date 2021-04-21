طالبت روسيا، رسميا، عشرة موظفين في السفارة الأميركية في موسكو بمغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم، الأربعاء، ردا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرا، بحسب ما كشفت الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الرسمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء نائب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو ورئيس البعثة الأمريكية، بارت غورمان، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "تم استدعاء نائب السفير الأميركي لدى موسكو إلى وزارة الخارجية اليوم"، دون الكشف عن تفاصيل حول أسباب الاستدعاء.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" المحلية بوصول غورمان إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن الخارجية الروسية سلمت غورمان، خلال استدعائه إلى الوزارة، مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن "شخصيات غير مرغوب فيها".

وحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على "الخطوات الأميركية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر"؛ بحسب ما جاء في القناة الروسية الرسمية.

وذكرت الوزارة أن ستتخذ خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار "مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأميركية غير القانونية" والتي أعلنتها الخارجية في 16 نيسان/ أبريل.

والخميس الماضي، فرضت الولايات المتحدة، حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، تشمل طرد 10 دبلوماسيين روس من البلاد؛ بتهمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية والقرصنة".

وبعد يوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها "أبلغت سفير الولايات المتحدة لديها، جون سوليفان، بكيفية ردها على العقوبات الأميركية الجديدة بحقها".