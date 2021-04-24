إيران تعلن قتل 3 "إرهابيين" بعد اشتباكات مع الأمن

عرب ٤٨/أ ف ب

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، السبت، مقتل ثلاثة أفراد من مجموعة "إرهابية" خلال اشتباك مع قوات أمنية، في جنوب شرقيّ البلاد.

وأفاد بيان نشره الموقع الإلكتروني للحرس "سباه نيوز"، أن عناصره تمكنوا من "القضاء على خلية إرهابية في محافظة سيستان- بلوشستان" الحدودية مع باكستان.

وأوضح أنه بناء على معلومات استخبارية عن "تغلغل عناصر مجموعة إرهابية في المنطقة قبل فترة لتنفيذ عمليات إرهابية"، نصبت لها قوات من الحرس "كمينا" فجر السبت، وأدّى الاشتباك مع هؤلاء إلى "القضاء عليهم ومقتل ثلاثة منهم وضبط الأسلحة والعتاد والمعدات التي كانت بحوزتهم".

وأفاد البيان أن المجموعة كانت على ارتباط بـ"الاستكبار العالمي"، وهي عبارة عادة ما يستخدمها المسؤولون في الجمهورية الإسلامية للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

ولم يتضمّن البيان تفاصيل بهذا الشأن.

وشهدت محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان، اعتداءات عدة في الأعوام الماضية استهدفت قوات الأمن. وينشط في المحافظة انفصاليون من البلوش وجماعات جهادية، سبق لطهران أن اتهمت باكستان بدعمهم.

كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة للخطف من قبل مجموعات تعدها إيران "إرهابية" أو "مناهضة للثورة" الإسلامية.