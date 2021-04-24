اليوم: واشنطن تعتزم الاعتراف بـ"إبادة الأرمن"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الجمعة، أن واشنطن تعتزم الاعتراف اليوم، السبت، بـ"إبادة الأرمن" المزعومة. جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية، نيد برايس، حول الذكرى السنوية لأحداث 1915 التي توافق 24 نيسان/ أبريل، خلال الموجز الصحافي اليومي للوزارة.

وقال برايس إن "الخارجية الأميركية تؤكد الاعتراف المتوقع السبت بشأن الإبادة الجماعية للأرمن".

وعلى صعيد آخر، استنكرت واشنطن عدم وجود أدلة على مغادرة القوات الإريترية إقليم تيغراي الإثيوبي، رغم تأكيد أسمرة أنها ستنسحب من الإقليم.

وأضاف برايس أن"واشنطن تطالب إريتريا بسحب قواتها فورا من تيغراي"، لافتا إلى ضرورة أن توقف جميع الأطراف العمليات العدائية في الإقليم.

وأشار المتحدث إلى استعداد واشنطن للعمل مع حلفائها في منطقة القرن الإفريقي لتعزيز السلام.

وفي السياق، دعت الخارجية الأميركية قادة مصر والسودان وإثيوبيا إلى التعاون لحل نزاعاتهم حول سد النهضة الإثيوبي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية الأميركية اختيار جيفري فيلتمان، مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقي، ليعمل على ملف السد الإثيوبي وقضايا إقليم تيغراي والخلاف بين الخرطوم وأديس أبابا.