  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

اليوم: واشنطن تعتزم الاعتراف بـ"إبادة الأرمن"

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 07:51

اليوم: واشنطن تعتزم الاعتراف بـ"إبادة الأرمن"
(أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الجمعة، أن واشنطن تعتزم الاعتراف اليوم، السبت، بـ"إبادة الأرمن" المزعومة. جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية، نيد برايس، حول الذكرى السنوية لأحداث 1915 التي توافق 24 نيسان/ أبريل، خلال الموجز الصحافي اليومي للوزارة.

وقال برايس إن "الخارجية الأميركية تؤكد الاعتراف المتوقع السبت بشأن الإبادة الجماعية للأرمن".

وعلى صعيد آخر، استنكرت واشنطن عدم وجود أدلة على مغادرة القوات الإريترية إقليم تيغراي الإثيوبي، رغم تأكيد أسمرة أنها ستنسحب من الإقليم.

وأضاف برايس أن"واشنطن تطالب إريتريا بسحب قواتها فورا من تيغراي"، لافتا إلى ضرورة أن توقف جميع الأطراف العمليات العدائية في الإقليم.

وأشار المتحدث إلى استعداد واشنطن للعمل مع حلفائها في منطقة القرن الإفريقي لتعزيز السلام.

وفي السياق، دعت الخارجية الأميركية قادة مصر والسودان وإثيوبيا إلى التعاون لحل نزاعاتهم حول سد النهضة الإثيوبي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية الأميركية اختيار جيفري فيلتمان، مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقي، ليعمل على ملف السد الإثيوبي وقضايا إقليم تيغراي والخلاف بين الخرطوم وأديس أبابا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إبادة الأرمن
#أميركا
#تركيا

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسبانيا: لن تتأثر علاقتنا بالمغرب جراء استقبال زعيم جبهة البوليساريو
إسبانيا: لن تتأثر علاقتنا بالمغرب جراء استقبال زعيم جبهة البوليساريو

2021-04-23

السودان يهدد إثيوبيا بمتابعة سد النهضة قضائيًا
السودان يهدد إثيوبيا بمتابعة سد النهضة قضائيًا

2021-04-23

بايدن إلى بريطانيا وبلجيكا في أول رحلة خارجية له
بايدن إلى بريطانيا وبلجيكا في أول رحلة خارجية له

2021-04-23

الأكثر قراءة

تحقيق إسرائيلي:

تحقيق إسرائيلي: "منظومة الدفاع حاولت إسقاط الصاروخ السوري بمضادات غير ملائمة"

2021-04-23
القدس: السفارة الأميركية تدعو لوقف التحريض بعد اعتداءات اليمين

القدس: السفارة الأميركية تدعو لوقف التحريض بعد اعتداءات اليمين

2021-04-23
القدس المحتلة: تواصل اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين طوال الليل

القدس المحتلة: تواصل اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين طوال الليل

2021-04-23
بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل

بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل "حكومة وحدة"

2021-04-23

"إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق النووي.. وعملياتها ضد إيران ستستمر"

2021-04-23