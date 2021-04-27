بالتزامن مع محادثات فيينا: طهران تسعى لتبادل سجناء مع واشنطن

أعلنت، طهران، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى للإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، بالتزامن مع محادثات فيينا الرامية إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي، إذ ألمح المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، إلى إمكانية تبادل آخر للسجناء بين طهران وواشنطن.

وقال إن "فكرة تبادل الأسرى كانت دائمًا على جدول الأعمال"، مضيفًا أنه يجب إطلاق سراحهم إثر "مخاوف إنسانية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية.

ولم يقدم ربيعي تفاصيل عن عدد الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، وادعى أن الإفصاح عن أسمائهم قد يضر بهم، لكنه لفت إلى أن عددهم "أكبر من عدد السجناء الأميركيين في إيران".

وفي السياق، أشار ربيعي أن القضاء الإيراني أعرب أيضا عن "استعداده لإجراء تبادل" للأسرى.

وتعد تصريحات متحدث الحكومة الإيرانية الثانية من نوعها التي يطلقها مسؤولون إيرانيون بشأن احتمال إطلاق سراح سجناء في أقل من أسبوعين.

وفي عام 2019، تمّت عملية تبادل أسرى بين طهران وواشنطن، إذ أطلقت الأولى سراح عالم صيني أميركي من برينستون كان محتجزًا لمدة ثلاث سنوات بتهم تجسس انتقدت على نطاق واسع.

وفي ذلك الوقت، قالت طهران إن السلطات الأميركية كانت تحتجز نحو 20 إيرانيًا في سجونها