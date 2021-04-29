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استقالة مستشار روحاني جراء تسريب مكالمة ظريف

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 20:23

استقالة مستشار روحاني جراء تسريب مكالمة ظريف
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف (أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

استقال مسؤول كبير في مركز أبحاث إيراني ومستشار للرئيس حسن روحاني جراء تسريب تسجيل لوزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث فيه عن دور وازن للعسكر في السياسة الخارجية، كما ذكرت الخميس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأفادت الوكالة أن مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية، حسام الدين أشينا، "استقال" بسبب "سرقة تسجيل" يتضمن مقابلة أجراها المركز مع محمد جواد ظريف.

ويرأس أشينا المركز منذ 2013، وقد عيّن في العام نفسه مستشارا للرئيس روحاني وكان لا يزال في منصبه إلى اليوم. وتشير وسائل الاعلام الإيرانية بانتظام إلى أشينا كمقرب من روحاني بعدما كان نائب وزير الاستخبارات في في عام 2000.

وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونشرته الأحد وسائل إعلام خارج إيران، انتقادات شديدة في إيران خصوصا في صفوف المحافظين الذين يهاجمون باستمرار روحاني المعتدل ووزير خارجيته.

ووفقا لمقتطفات من التسجيل نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال الوزير "في الجمهورية الإٍسلامية الميدان العسكري هو الذي يحكم (...) لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية".

وأتى التسريب بينما تخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.

كما يأتي قبل أقل من شهرين على انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس المعتدل روحاني، الذي لا يحق له الترشح مجددا.

ورأى روحاني، الأربعاء، أن توقيت تسريب التسجيل الصوتي لظريف يهدف الى التسبب بـ"خلافات" داخلية تزامنا مع المباحثات لاحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، خلف أشينا في منصبه.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#محمد ظريف
#إيراني
#تسريبات
#استقالة
#روحاني

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