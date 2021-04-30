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بسبب كورونا: أميركا تفرض قيودًا على القادمين من الهند

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 22:54

بسبب كورونا: أميركا تفرض قيودًا على القادمين من الهند
مراسم حرق المتوفين بكورونا في الهند (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

فرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، قيودًا على المسافرين الآتين من الهند بسبب التفشي المتنامي لفيروس كورونا في هذا البلد، الذي يعدّ أكثر من مليار نسمة.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، "عملًا بنصائح مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيودا على الرحلات من الهند"، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الرابع من أيّار/مايو من دون تفاصيل إضافية.

وفرضت دول أخرى قيودا على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر إلزامي لعشرة أيّام بعد وصولهم، فيما قررت بلجيكا، الثلاثاء الماضي، منع دخولهم.

ويعتقد أن السلالة الهنديّة لفيروس كورونا، التي رصدت في 17 بلدا على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

وتفتقر الهند الى أسرّة وأدوية وأكسيجين لمعالجة المصابين بكوفيد.

وأعلنت 385 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، الجمعة، ما يشكّل عددًا قياسيا عالميا، مع إحصاء نحو 3500 وفاة.

وفي اليوم نفسه، حطت في نيودلهي طائرة عسكرية أميركية تنقل 400 أسطوانة أكسيجين ومعدات للمستشفيات فضلا عن مليون فحص كوفيد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جو بايدن
#الهند
#فيروس كورونا
#أميركا

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